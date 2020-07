Suman cuatro diputados y 10 trabajadores del PJ contagiados de Covid

El diputado Local del PAN, Paulo Bañuelos Rosales y la Legisladora Federal por el Distrito 09, Melanie Murillo Chávez dieron positivo a la prueba del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), con lo que suman cuatro legisladores y 10 trabajadores del Poder legislativo entre los confirmados por coronavirus.

Con la responsabilidad que esto implica, les comparto que me realicé la prueba de COVID-19, hoy por la tarde el laboratorio me informó que salí positivo, ya me encuentro aislado en casa, atendiendo las recomendaciones médicas y realizando mi trabajo Legislativo. — Paulo Bañuelos Rosales (@Paulo_Banuelos) July 8, 2020

La noticia la dieron a conocer de forma separada cada uno de los parlamentarios por medio de sus redes sociales, el primero en hacerlo fue Paulo Bañuelos durante la noche del martes través de la red social Twitter, en donde informó sobre el resultado positivo, tras practicarse la prueba y quien dijo se mantiene aislado en su domicilio y estable de salud.

En tanto la legisladora federal también del mismo partido político, utilizó la red social Facebook y confirmó que se sumaba a la lista de personas contagiadas. Expresó “de manera responsable comparto que he dado positivo a la prueba de COVID 19, permanezco asintomática y estaré en aislamiento, sigo trabajando mis actividades legislativas y al pendiente de gestiones que puedan requerir, mi solidaridad como siempre para médicos, personal de salud, enfermos y sus familias"..

En tanto la legisladora federal también del mismo partido político, utilizó la red social Facebook y confirmó que se sumaba a la lista de personas contagiadas. Expresó “de manera responsable comparto que he dado positivo a la prueba de COVID 19, permanezco asintomática y estaré en aislamiento, sigo trabajando mis actividades legislativas y al pendiente de gestiones que puedan requerir, mi solidaridad como siempre para médicos, personal de salud, enfermos y sus familias”, (sic).

A la fecha, son 10 el número de empleados del Congreso del Estado que dieron positivo a la prueba de Covid-19; además de los parlamentarios del PRI, María Guadalupe Moreno y de Nueva Alianza, Juan Elías Chávez, éste último, se contagiaron también cuatro de sus asistentes.

La diputada priista María Guadalupe Moreno, sigue en recuperación, quien fuera la primera en contraer el virus; hasta el momento suman 47 pruebas realizadas a personal del Poder Legislativo.

Hasta el momento han dado positivo 10 colaboradores del Congreso del Estado, a la prueba del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19); tres legisladores locales y 27 negativos, de los cuales seis eran asintomáticos.