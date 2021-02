Sugiere observatorio a Guanajuato incrementar impuestos para destinarlos a seguridad

El grave problema de Guanajuato es la delincuencia organizada que no se ha podido contener porque el Gobierno Federal ha abandonado desde hace años al estado y ahora le ha quitado recursos para seguridad, por lo que el estado debe elaborar estrategias para destinar más dinero a este rubro, así tenga que aumentar los impuestos.





Guanajuato continúa abandonado por la Federación en seguridad, señaló el director del Observatorio Nacional Ciudadano.





Así lo señaló el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas Rodríguez, quien dijo que mientras no haya una estrategia de seguridad coordinada desde el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado va a tener que seguir combatiendo a la delincuencia con su propia estrategia que ha logrado en conjunto con fuerzas federales como el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, sin que esto le corresponda.

“Hay que establecer mecanismos para que se pueda crecer la capacidad de gasto de seguridad en el estado y como la Federación ya demostró que no tiene interés en invertir en seguridad, le toca al estado hacer lo propio”.

“De lo que estamos hablando son homicidios relacionados con delincuencia organizada y aquí no puede haber una estrategia exitosa si no hay una colaboración profunda entre la Federación, las entidades, no sólo Guanajuato, las entidades y los municipios”, dijo Francisco Rivas durante el análisis de los datos de incidencia delictiva con que cerró Guanajuato 2020, que lo colocó como el cuarto lugar nacional con más víctimas por homicidio y feminicidio cada 100 mil habitantes, aunque fue el primer lugar en el acumulado de víctimas, con cuatro mil 510 personas asesinadas.

Francisco Rivas dijo que además 2020 fue el primer año en donde ya no hubo recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad y los resultados mostraron que se empeoró la situación, por lo que incluso propuso al Gobierno del Estado incrementar los impuestos para que con ello tenga recursos y pueda destinarlos a seguridad.

“Hago un llamado a las autoridades estatales, necesitan ustedes empezar a recaudar y eso es por demás políticamente poco redituable, porque un gobierno que aumenta impuestos es un gobierno que no gusta, pero hay que establecer mecanismos para que se pueda crecer la capacidad de gasto en el estado y como la Federación ya demostró que no tiene interés en invertir en seguridad, le toca al estado hacer lo propio”, señaló.

Rivas Rodríguez expuso que mientras que con Felipe Calderón se invirtió el 1.2% del Producto Interno Bruto en seguridad, con Enrique Peña Nieto el 1%, en el actual sexenio se ha destinado el 0.8%, cuando países como Colombia, con un proceso complejo de violencia común y de violencia relacionada con la delincuencia organizada, destina el 5% de su Producto Interno Bruto para seguridad.





El director del Observatorio Nacional Ciudadano sugirió a Guanajuato aumentar impuestos para tener más recursos y destinarlos a seguridad.





“No se puede resolver un problema si se está poquiteando y aquí lo que estamos haciendo es dejar a los ciudadanos en la situación más complicada (...) y no se compensa a través de dádivas directas del Estado, en programas que son la verdad electoreros”.