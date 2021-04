Sufren ganaderos por falta de lluvia

La falta de lluvias en el estado no sólo ha traído consigo afectaciones a la agricultura, los ganaderos también están teniendo repercusiones, pues la falta de pastos y los altos costos en el alimento están ocasionando que los animales disminuyan su precio hasta en un 50%.

Disminuye el precio de los animales ante la falta de alimento.

Rubén Rodríguez Hernández, miembro de la Unión de Introductores de Ganado del municipio, explicó que la falta de lluvias en el municipio ha impedido el crecimiento que pastos para alimentar el ganado, lo que ha generado que introductores principalmente de comunidades del norte como Mendoza, El Huaricho, El Estanco, entre otras, estén dejando de llevar animales al tianguis de ganado que se ubica en este municipio.

Manifestó que la falta de pastos y el incremento en los alimentos está generando animales flacos y los compradores buscan animales gordos, por lo que un borrego que antes podía costar hasta mil 300 pesos se estén vendiendo hasta en 600 pesos o menos.

“El aumento a los alimentos también nos está afectando una paca de alfalfa costaba 70 pesos, ahorita la están vendiendo hasta en 120 pesos, el alimento igual subió por arriba de los 650 pesos y si ahorita no les damos alimento no hay nada para que coman en el campo, por eso la gente del campo trae puro animal flaco y así no venden”.

Es así que a consecuencia de la sequía, existe escasez de forrajes y por lo tanto mayor demanda de los mismos, lo que ha generado aumento en el precio de alimentos e introductores de ganado con animales enflaquecidos y sin la posibilidad de venderlos a costos redituables.