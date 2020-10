Sufren comerciantes por las bajas ventas

Salamanca, Gto.- Comercios ubicados en la zona centro, han sufrido complicaciones para recuperar sus ventas, debido a la ausencia de estudiantes que eran sus principales consumidores.

Algunos de esto comerciantes indicaron que el factor de inseguridad también ha sido clave para que sus ingresos no repunten, situación que los puede llevar a cerrar sus negocios.

“Nosotros no cerramos durante la pandemia, porque nos habían dicho que somos comercios esenciales, pero no hemos tenido muchas ventas, lo malo es que a veces no sale para pagar ni la renta del lugar”, dijo Eva Cervantes, arrendataria de una tienda de conveniencia en la calle Benito Juárez.

“Pues nos ha resultado difícil recuperarnos, principalmente porque nos ha tocado competir con las grandes cadenas comerciales donde se encuentra todo, entonces ese factor también influye y no se diga la situación de inseguridad que también nos ha impedido repuntar”, indico, Brenda, propietaria de una tienda de regalos.

“Cuando había estudiantes se nos vendía mucho, ahorita ha estado flojo, aunque los fines de semana hay más gente, las ventas no nos dan para nuestros gastos, por lo que hemos pensado hasta en la posibilidad de cerrar”, explicó, Juana Martínez, propietaria de una tienda de abarrotes.

Aunque para una parte de los comerciantes recuperarse les ha costado trabajo, para otros las ganancias se han generado de manera mediana, pero no son suficiente para recuperarse.

“Bueno, para nosotros han estado medianas las ventas, la verdad es que ya no viene tanta gente a probarse zapatos entre semana, aunque los domingos ha sido la excepción”, dijo, Sandra, empleada de una zapatería.