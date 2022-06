Sufren camioneros por falta de obras desde hace dos años

Más que sufrir por el desabasto de diesel como ocurre en municipios como Irapuato y León, los camineros salmantinos sufren por la falta de obras desde hace dos años, lo que ha generado que sus viajes reduzcan hasta un 70%, complicando cada vez más su economía, informó Martín Martínez, secretario general del Sindicato de Camioneros en Salamanca.

El representante sindical indicó que desde la pandemia, se redujo el número de viajes de 40 a 10, los cuales se han tenido que asignar de dos viajes por trabajador, como medida para sobrevivir a la crisis económica ante la falta de obras, a donde puedan trasladar los materiales.

Indicó que ya tuvieron acercamiento con el gobierno local para participar en los proyectos de obra pactados para el 2022, y aunque se garantizó el apoyo, señaló que el panorama sigue siendo complicado, ya que será hasta que se comiencen con los primeros proyectos de obra cuando el sector comience a reactivarse paulatinamente.

"Nuestro trabajo es acarrear materiales de venta a granel y ahorita no hay mucho trabajo, sobre eso hay algunos compañeros que están en la misma situación no hay carreteras ni obras grandes, la única obra grande es la de Comisión Federal de Electricidad, pero son muchos los requisitos que solicitan y con los cuales es complicado cumplir ante la falta de trabajo, aquí en Salamanca no estamos navegando por diesel, sino más bien por la falta de trabajo", explicó.

Martín Martínez señaló que la situación laboral para su sector es complicada, ya que son pocas ocasiones cuando se cuentan con el traslado de material a otros lugares, aunado a esto, dijo que tuvo que despedir a algunos camineros ante la falta de obra, ya que no se tenía presupuesto para continuar pagándoles.

Para contrarrestar los efectos económicos y laborales; "ahorita está trabajando solamente una parte de los materialistas, un día sí y un día no, sé que son poquitos viajes, les vamos ayudando para que se la vayan pasando y hacer un poco menos complicada la situación", finalizó.