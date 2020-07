Sufren algunos ciudadanos mareos y dolores de cabeza

SALAMANCA, GTO.- La mañana de este jueves, la refinería Ing. Antonio M. Amor realizó el arranque de una de sus plantas generándose un descontrol y por ende la emanación de una nube amarilla que causó pánico en vecinos de algunas colonias del norte del municipio, este tipo de acciones no es la primera vez que sucede dentro de dicha empresa ya que el año pasado durante la noche del 23 de Julio del 2019 se generó un olor similiar al de hoy en colonias aledañas a la empresa paraestatal.









Algunos ciudadanos refirieron que ya se hizo costumbre para ellos que la empresa realice este tipo de acciones para otros sigue causando molestias y malestar en su salud, tal es el caso de Miguel Angel, quien se dedica a la venta de tortas cerca de la Refinería " Sentí ardor de ojos, ardor de garganta nos tuvimos que refugiar para no estar respirando tanto en la nube amarilla desconocemos a qué se debió sí fue arranque de planta o paro pero han sido varias veces las que hemos estado en esta situación es desconozco cuál sea la planta pero éste no ve amarilla has ido varias veces.





Susana.





Sentimos que se nos va la respiración es un olor muy fuerte te bloquea las vías respiratorias tuvimos que meternos a la casa para que no nos hiciera daño.

Mariela Guzmán vecina de una colonia del norte del municipio informó que al estar barriendo la calle, noto cuando empezó a salir la nube amarilla; "me dio miedo y me metí y comencé a sellar las entradas de aire de mi casa y no salí hasta que vi que ya la nube había desaparecido pero el olor que quedó es muy desagradable esta no es la primera vez ya no ocurrió otras veces pero ahora el olor lo sentí más intenso. "

Otro sector de la población manifestó que este tipo de emanaciones ya es costumbre en el municipio, tal es el caso de Susana, quien es vecina de la zona sur del municipio y comento lo siguiente;" en colonias de la zona sur no se registró un olor desagradable, Salamanca siempre huele a diferentes tipos de olores, yo me enteré de la emanación de Pemex por redes sociales, como quiera si me afecta las autoridades nunca hacen nada, ya ahora te puedes morir por la contaminación, coronavirus o la delincuencia".





Maribel.





"Que puede hacer uno como ciudadano, las multas no las pagan, el municipio no pone mano dura ante las empresas que contaminan en el municipio, yo andaba en centro cuando ocurrió lo de la nube, algunos ciudadanos se alarmaron y otros lo vimos como algo ya normal", informo Maribel, quien es ama de casa.