Sueñan estudiantes salmantinos en cosechar triunfos en robotica

Conquistar el primer lugar en la competencia estatal 'Robótica M-Tech 2024', para el equipo "Golden Warriors", se convirtió en un aliciente de los sueños y aspiraciones de Yoseline Esmeralda, Carrizales Ruíz, Joshua Michell Flores Romero y Armando Cabrera Osornio, principalmente en seguir incursionando en la robótica, una especialidad en la que se han destacado los alumnos de la escuela secundaria general Alfonso Sierra Partida.

Este primer lugar se alcanzó, luego de dos años de preparación, en los que los tres alumnos y dos profesores Jorge Ricardo González Guizar e Isairis Guadalupe Ventura Cabrera, la competencia organizada por Gobierno del Estado de Guanajuato e Italian German Exhibition Company, se dividió en tres etapas regionales y una estatal.

A partir de ahí se logró pasar directamente a la gran final en León en la sede Futuristic Minds, en donde se compitió contra otras escuelas de secundaria obteniendo el primer lugar estatal, cuya competencia Robot sumo autónomo consistió en diseñar un robot que se desplace por sí mismo sobre una arena de batalla o dojo y sacar a un oponente. Para los alumnos, el participar les generó grandes experiencias y motivación, incluso de viajar al extranjero y participar en retos con mayor nivel y dificultad. "Nos sentimos orgullosos y felices, sobretodo agradecidos por la oportunidad y el apoyo que nos brinda la escuela, los maestros y nuestro director.

Ahora nos toca seguir entrenando para conseguir más finales, la verdad es algo que nos motiva mucho, a pesar de las horas que uno llega a entregar después de clases", comentó Armando.

Por su parte, Yoseline compartió que esta experiencia le ha dado un panorama más amplio sobre sus aspiraciones, ya que entre sus proyecciones espera continuar su formación académica ligada al área de la ingeniería o ciencias forenses, por lo que invitó a sus compañeras, mujeres y jóvenes en general a incursionar en estos campos. “Pues yo les diría que no tengan miedo a seguir sus sueños, no hay sueño tan pequeño y tampoco sueño tan grande, que todo es posible; no nos debemos de adaptar a un estereotipo, debemos de ser libres y hacer lo que queramos. Yo estoy muy contenta con el resultado, me siento muy orgullosa de haber ganado en la competencia, por ahora estoy interesada en lo que es ser médico forense”, externó.