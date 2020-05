Suben precios de bebidas alcohólicas

JARAL DEL PROGRESO, Gto. (OEM INFORMEX).- Esta semana el precio de la cerveza logro su precio más alto en toda la historia del pueblo ya que la llamada caguama se cotizó hasta en 60 pesos y un seis de esta bebida su precio alcanzo los 120 pesos, pero ya no hay, pese a los precios los productos se escasearon en varios expendios.

Al respecto el dueño de vinícola Don Carlos Medina confirmó que efectivamente en este municipio la caguama familiar se cotizó en 60 pesos, casi un 50 por ciento de su costo, sin embargo en la mayoría de las tiendas se escaseo el producto y ya no hay más que cerveza que conocemos como medias y latas, “Nosotros tuvimos que subir los precios ya que así no lo subieron a nosotros, por ello buscamos la manera de no subir tantos los precios y por ello el incremento, además de que como las cerveceras están paradas por la pandemia pues no sabemos hasta cuando comiencen a trabajar.”

Sin embargo las empresas cerveceras han anunciado que se reactivará la producción de su producto y a partir de la tercer semana de Mayo ya se estará normalizando la entrega y vendrá con varias promociones que reducirá en gran medida su precio que esta semana alcanzo récord tanto en ventas como en precio.

Pese a que, semanas atrás el precio de este liquido aún en el municipio se respeto como habitualmente era, su venta en estos últimos días se dispararon en los hasta el doble.