Su familia la motiva para vacunarse

Acompañada de su esposo, hijos y nuera, Raquel de 77 años acudió a vacunarse contra la Covid-19. Aunque se dijo con miedo, su familia la motivó para que se protegiera contra esta enfermedad.

“Realmente tenía miedo y tengo miedo todavía”, dijo.

Aunque Raquel no estaba convencida de ser vacunada, fueron sus hijos quienes la animaron para protegerse contra la Covid-19, pues luego de dos ocasiones de haber asistido a las jornadas y no haber alcanzado el biológico, esta era la ocasión indicada para poder inmunizarse.

Local Salmantinos desdeñan la Sputnik

“Realmente tenía miedo y tengo miedo todavía, me dicen que no me ponga nerviosa, pero tantos años que tengo y nunca habíamos pasado por una situación similar (…); y como dicen que algunos se ponen mal, que les duele el brazo, que les pega calentura, como que me quiero regresar”, dijo.

Raquel es originaria de Buenavista, de Valtierra, comunidad que se encuentra en los límites con Valle de Santiago, y aunque no estaba convencida de ser vacunada, sus dos hijos fueron el motor para que fuera de las primeras en recibir el biológico.

A pesar de que en la familia de Raquel no ha presentado casos de Covid- 19, llegó hasta las instalaciones de la cancha Del Árbol, pues al padecer enfermedades como diabetes y presión arterial alta forma parte de la población con mayor riesgo.