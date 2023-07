STPRM pugnará por liberar plazas vacantes definitivas y fichas de nuevo ingreso

Luego de que trabajadores de la Refinería de Salamanca asociados al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana Sección 24 rechazaron la propuesta de Petróleos Mexicanos (Pemex), en cuanto al incremento salarial y de prestaciones para el periodo 2023-2025, el presidente del Grupo Renovador de la Unidad Sindical y Jefe Político de esta Sección, Fernando Pacheco Martínez, dijo que se pugnará por liberar las plazas definitivas vacantes dentro de la empresa, así como también se trabajará en lograr se asignen fichas de nuevo ingreso.

“Hay algo que nos ha pegado muy fuerte que son las plazas vacantes definitivas, no es posible que al día de hoy tengamos 550 plazas definitivas que no nos han autorizado la cobertura, estas gentes de la administración pensando que Petroleros Mexicanos está ahorrando, no está ahorrando nada porque los trabajadores del área de operación dobletean y tripletean sus jornadas y eso les cuesta mucho más recurso que pagar el salario ordinario”, externó el representante.

De esta manera explicó que se cuenta con 300 plazas vacantes definitivas en el área de mantenimiento y en el área de oficinas, más 261 plazas en el área de operación; "lo más lamentable y triste es que tenemos 29 plazas vacantes en el Hospital que no se cubren cuando debiera de ser el área más importante para atender a nuestros derechohabientes ya que lo más importante es la salud, todos los días nos dicen que la parte más importante en la empresa es su calidad humana, son sus trabajadores, pero queremos que nos lo demuestren”.

Ante ello, el presidente del GRUS respaldó el rechazo a la propuesta de Pemex referente a la revisión contractual, principalmente por las carencias que deben sortear los trabajadores petroleros en su centro de trabajo ante la falta de herramienta e insumos para desarrollar de mejor manera sus actividades al interior de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor (RIAMA).

“Por eso es importante irnos hasta donde tope, no tenemos ninguna prisa y que bueno que se haya tomado la decisión de no estar de acuerdo en esta propuesta que está haciendo Petroleros Mexicanos, muchos departamentos de mantenimiento han hecho coperacha para comprar herramienta y material, igualmente en el área de operación para arreglar algunas deficiencias”, asentó.

En retrospectiva

En su visita en el pasado mes de abril, dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Ricardo Aldana Prieto encabezó la toma de protesta a 95 de 500 trabajadores transitorios que aplican de base en los diferentes centros de trabajo de la RIAMA.

En este acercamiento Ricardo Aldana anunció que se trabajaría en dar atención a las problemáticas que enfrenta Pemex como el bloqueo de más de 40 mil plazas en escalafón y 10 mil movimientos definitivos sin justificación.