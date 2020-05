SSG y Municipio de Irapuato sostiene reunión virtual sobre el Covid-19

En videoconferencia realizada entre la Secretaría de Salud de Guanajuato y el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez con diferentes sectores productivos, se reiteró que por Decreto Presidencial el confinamiento continuo hasta el 31 de mayo y a partir del uno de junio se integran solo 4 actividades a la lista de esenciales (Automotriz, Minería, Campo y Construcción).

“Seguimos en Fase 3 de la Pandemia del COVID-19, por lo que no debemos bajar la guardia”, reiteró el titular estatal de salud Daniel Díaz Martínez, al recordar que la parte ascendente de la curva de la epidemia por COVID-19 continúa, por lo que todavía faltan algunas semanas de más contagios, por eso hay que quedarnos en casa y mantener la sana distancia.

No hay las condiciones para la reapertura de otros sectores. Por lo tanto, no se podrán abrir sectores que no estén en la lista de esenciales.

Agregó que aún en ese escenario, el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo siendo consciente de que debe haber una reactivación económica progresiva ya se sostienen mesas de trabajo con presidentes de diferentes cámaras para establecer un escenario de seguridad y reactivación progresiva que se dará a conocer para regresar a una nueva realidad.

El Dr. Daniel Díaz, recordó que quienes conocen mejor cada municipio son los alcaldes, porque el comportamiento no es homogéneo en todas las ciudades de Guanajuato, por eso es necesario que vayan trabajando en un listado de actividades esenciales y no esenciales y cuales se puede trabajar en menos confinamiento, analizar escenarios de riesgo y seguridad.

Guanajuato tiene un sistema de salud bastante fuerte, de tal manera que las proyecciones estimadas pueden mejorar o empeorar en función del comportamiento social.

Reconoció los esfuerzos desde lo local del alcalde Ricardo Ortiz, por mantener como Municipio Saludable a Irapuato por ello es momento de no bajar la guardia.

Hasta 800 muertes se pueden presentar en el momento más álgido, esto muestra un impacto que pudiéramos tener en Guanajuato, es por eso que debe haber una reactivación económica progresiva para ir poniendo un escenario de seguridad que una vez terminado dicho trabajo se dará a conocer que actividades económicas podrán abrirse de manera paulatina, con un escenario progresivo.

Respecto al es una reserva estrategia extrema que se activaría en un peor de los escenarios, ya existe una infraestructura como el Materno Infantil y el Hospital General de Irapuato.

Díaz Martínez agregó que el Centro de Salud de la Benito Juárez reconvertido recientemente en Hospital Covid, es mejor tenerlo y no necesitarlo, no obstante, no se trata de que la gente se confié en que hay camas de hospital y ventiladores suficientes, pues hasta en un 80 de quienes ocupan este servicio pueden morir, inclusive este escenario de plan “C”, incluye un listado de albergues a nivel estatal en caso de ocuparse.

“La contingencia no va terminar de un día para otro, así que vamos a tener que aprender a vivir en una nueva realidad sino queremos ver escenarios catastróficos como ha sucedido en otras latitudes”, concluyó el Secretario de Salud.