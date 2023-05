Sostendrá alcalde reunión con comerciantes en materia de seguridad

Ante los diversos hechos de inseguridad presentados en las inmediaciones del mercado Tomasa Esteves, César Prieto Gallardo manifestó que llevará a cabo una visita a comerciantes, en donde puntualizó que esta problemática es demasiado complicada en donde pide a los comerciantes a que tengan la apertura de reportar los diversos hechos que se presentan en las dos centrales de abastos del municipio.

En estos cinco meses que han pasado del 2023 se han suscitado diversos hechos de alto impacto en la periferia del Mercado Tomasa Esteves en donde varios comerciantes han perdido la vida por impactos de arma de fuego.

Estos hechos han generado el miedo entre los comerciantes, ya que el delito de extorsión y robos a comercios está presente en el mercado Tomasa Esteves. Ante ello, César Prieto Gallardo manifestó que buscará reunirse con los comerciantes para abordar temas que aquejen a los comerciantes.

“Estamos teniendo conversaciones sobre lo que podemos llevar, todavía no voy con ellos, desafortunadamente como lo hemos dicho, es una problemática bastante añeja, bastante complicada, donde lo más importante es la voluntad de los comerciantes porque sin ellos no se podrá hacer nada”, dijo.

Prieto Gallardo, manifestó que en esa visita espera contar con la participación de los comerciantes y se pueda buscar una solución a esta problemática y sea un mercado digno tanto para comerciantes y clientes.

“Tenemos que llevar una propuesta técnica, sobre lo que podemos hacer con los insumos que tenemos y en ese sentido ponernos de acuerdo con ellos, en temas de protección civil, fiscalización porque como saben, el mercado tiene muchos años y puede representar un riesgo si no lo atendemos de manera inmediata; no somos enemigos, no venimos a hacer una cosa que le perjudique, sabemos que es el sustento que llevan a sus casas”, manifestó.

De igual manera, el edil salmantino, comentó que también se encuentran brindando el servicio de seguridad en el mercado Barahona, con “lo poco que tenemos estamos dando el servicio de seguridad en todas las colonias y comunidades de la ciudad”.