Sophia Huett: El talón de Aquiles de Guanajuato es el crimen organizado

León Gto.- “El talón de Aquiles es el crimen organizado”, así lo aseguró la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad, Sophia Huett López.

Luego de que fueran revelados los resultados del índice de México por la paz, donde Guanajuato se colocó dentro de las entidades menos pacíficas, la secretaría ejecutiva aseguró que este, otros índices y estudios son seguidos año con año y son analizados con mucha seriedad.

“A nosotros lo que nos sirve es más allá de los datos en los que nosotros de manera oficial se toman decisiones, estas son participaciones de las organizaciones ciudadanas y académicas incluso internacionales como este caso que nos ayudan a complementar las visiones con indicadores muy específicos de que es lo que se está percibiendo, algunas metodologías consideramos que son muy oportunas por ejemplo en este mismo caso en el referente al costo del delito”, aseguró Sophia Huett.

También mencionó que el índice de paz tiene un costo en particular que contrasta con el costo del delito que trae el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en este último se habla de un 44% de disminución del delito, donde ha dejado claro que en INEGI pregunta a la ciudadanía, por lo que lo hace más valioso para la secretaría.

“El talón de Aquiles es el crimen organizado, si bien a la delincuencia común la puedes combatir en el territorio local, porque es delincuencia común y corriente digámoslo así, en el crimen organizado, sus intereses, sus finanzas, incluso sus liderazgos están más allá de nuestras fronteras”, indicó.

“Salen de nuestro ámbito de competencia por que se ubican en otro tipo de delitos y lo que se detiene aquí son a los criminales en turno que envían al estado, que al día siguiente son sustituidos por estos grupos delictivos por 3 o 4 más, pareciera ser que es un cuento de nunca acabar”, añadió Huett.

Por lo anterior, mencionó que con lo cercano que está el estado en contar con una sobrepoblación en sus cárceles, la secretaría se encuentra en una disyuntiva de si seguir deteniendo con el riesgo de sobrepoblación, esto aunado al recorte de recursos federales que han sido anunciados por parte de las instancias correspondientes.

“Esa es la gran complejidad de ser gobierno, tener recortes por un lado, tener retos nacionales por otro, entender que Guanajuato no es una isla, yo casi puedo asegurar que sí Guanajuato fuera una isla donde nosotros fuéramos responsables como autoridad de las condiciones que en el propio territorio se dan, estaríamos prácticamente del otro lado, sin embargo no lo somos y vemos estados vecinos que cada día se complican más y justamente hoy el reto adicional es que esos estados que se están complicando aún más no afecten también a Guanajuato”, explicó.

Además, señaló que continúan trabajando en construir policías locales y capacidades locales para fortalecer el estado de derecho, sin embargo, reconoció que este tema no dará resultados de la noche a la mañana, por lo que estima que los resultados se verán reflejados en un año o dos.

“En Guanajuato hay que hacer la diferencia con el trabajo, para si bien el año que viene, no salgamos de los más complicados, sea el año que sigue o el que sigue pero con avances claros”, finalizó.