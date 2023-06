"Son sueños guajiros de Morena que ganen la gubernatura": Jorge Espadas

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- El diputado federal del PAN, Jorge Espadas Galván, afirmó que sólo son sueños guajiros de los diputados locales del Morena quienes aseguran que ganarán la gubernatura de Guanajuato en 2024. Dijo que los pobres resultados que ha dado el gobierno federal serán los que sancionarán los propios ciudadanos, por lo que existe confianza que mantengan el gobierno otros seis años más.

Al ser entrevistado en el Palacio Legislativo de Guanajuato, el parlamentario panista externó que ellos se encuentran trabajando muy tranquilos, “y los ciudadanos son los que van a sancionar nuestro trabajo y el de ellos”.

Diputados locales de Morena sueñan con ganar la gubernatura de Guanajuato, pero solo son sueños dice el PAN.

Recordó que Guanajuato no es la única “isla azul”, “ya tenemos a Querétaro a Aguascalientes y sin duda alguna la ciudadanía nos va a refrendar la confianza, derivado de los gobiernos que se vienen haciendo junto con los ciudadanos”.

Al preguntarle cómo califica los cinco años de la actual administración federal, Jorge Espadas contestó que “son cinco años de un gobierno criminal, por el criminal manejo de la pandemia, el criminal manejo del sistema de salud, y en materia de seguridad es un desastre el país, lo sabemos”.

Agregó que “tanto criticaron los gobiernos de Peña Nieto y Calderón y hoy ha superado por muchos a ambos gobiernos y siempre va a decir que es culpa de el de atrás, cinco años diciendo que todo el desastre de este país en el que estamos metidos es culpa de los anteriores, no es posible que ningún gobernante de ningún partido se escude en lo que todo lo que recibí estaba mal, ellos sabían cómo estaba el país y tenían que trabajar para sacarlo adelante. No hay cambio, de rumbo, sigue con sus abrazos y no balazos”.

No hay cargada para Libia

De igual forma, el legislador federal negó que tenga una cargada a favor de Libia García o para Alejandra Gutiérrez.

Hizo referencia a un desayuno que tuvieron el domingo pasado en su casa en la ciudad de León, comentó que hubo muchos amigos de todo el estado, pero lo que se mostró en la reunión, fue una unidad en torno al Partido Acción Nacional y salir unidos y fuertes en todos los procesos que se avecinan rumbo al 2024.

Finalmente, sobre la posibilidad de que vayan en coalición el PAN y PRI para los comicios del próximo año y el posible éxodo de panistas reconoció “ese es un tema muy importante, no fuga de militancia, pero tenemos que analizar muy bien, pero muy bien, de manera profesional, que es lo que piensa la ciudadanía de una posible coalición local, porque en lo federal va a surgir otra regla”.

“Nosotros tenemos que entender como panistas, como mexicanos, que hoy debemos tener un frente común, más allá de los colores para tratar de rescatar a este país y dar la lucha juntos y esto no lo ha marcado la ciudadanía y ahí están las marchas del INE, donde nos convocan a hacer un frente común”.