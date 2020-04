Son mariachis guanajuatenses embajadores de solidaridad y esperanza

Son guanajuatenses, pero en España se han convertido en emisarios de un mensaje de fortaleza y de esperanza de que todo lo que ha ocasionado la pandemia de coronavirus pasará, pero sólo es necesario resistir un poco, sólo un poco.

El Dato...

La canción resitiré fue lanzada en 1968 por el Dúo Dinámico, en España, formado por Manuel de la Calva y Ramón Arcusa.

Se trata del Mariachi Imperial Elegancia Mexicana, formado en 2005 por iniciativa de Tomás Pitayo, irapuatense quien heredó de su padre el gusto por la música mexicana, quienes desde ese año han realizado anualmente una gira por España para promocionar la música del país, en intercambios culturales que duran hasta los tres meses y medio y donde literalmente se vuelven embajadores de la cultura nacional.





Pero, ¿por qué son un fenómeno en España los integrantes del Mariachi Imperial Elegancia Mexicana? Por la sencilla razón de que grabaron al estilo mexicano la canción “Resistiré”, que dieran a conocer en 1968 el Dúo Dinámico formado por Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, que se convirtió en un himno para entonar en los momentos sociales difíciles, pues resalta que cuando todo vaya mal, cuando se piense que se está en la peor tormenta, sólo es necesario resistir, porque hasta los tiempos más sombríos tienden a terminar, a pasar.

El Dato...

Desde 2005 está formado el Mariachi Imperial Elegancia Mexicana.

“Para nosotros fue una gran alegría, nuestra intención era presentarla allá, pero pues por todo esto no se pudo, pero jamás pensamos que tuviera el impacto que tuvo allá y como lo está teniendo también en México”, dijo en entrevista con Organización Editorial Mexicana Tomás Pitayo.





En noticieros, en programas de televisión, entre comerciales, en la radio, en todos lados está sonando la canción “Resistiré” del Mariachi Imperial Elegancia Mexicana y ahora están impulsando para que este mensaje de resistencia, de aguante, pueda permear en los mexicanos.

Y es que ellos mismos, como gran parte de la sociedad mexicana, ha sido afectada por la crisis ocasionada por la pandemia de coronavirus. Para ellos, el trabajo se terminó, prácticamente tienen mes y medio sin poder tocar en alguna fiesta o evento e incluso su gira anual por España está en riesgo de no concretarse por la emergencia mundial sanitaria.; no obstante, saben que tienen que hacer una cosa: resistir, que al cabo no es por mucho tiempo.

Sus Integrantes...

El Mariachi Imperial Elegancia Mexicana está formado por:

Jorge Vargas, acordeón.

Salvador Vargas, guitarrista.

Ismael Aranda, violín y voz.

Tomás Pitayo Jr., guitarra.

Juan Pablo Pitayo, guitarrón

Esteban Villalobos, trompetista.

Martín Villalobois, trompetista.

José Roberto Aguirre, violinista.

María Pitayo, voz femenina y bailarina.

Cecy Pitayo, voz femenina y bailarina.





“Grabar esta canción en lo personal nos dio mucha emotividad, hicimos los arreglos y cuando nuestro compañero Jorge, quien es nuestro ingeniero de sonido, comenzó a grabarla, nos comentaba que hasta las lágrimas se le salieron cuando tuvo que hacer la mezcla, todos hemos sentido esa sensación de nostalgia, de esperanza, es un cúmulo de emociones”.





“Resistiré” incluso será cantada por artistas como Bronco, Belinda, Gloria Trevi, Ha Ash. María León, Río Roma para obtener fondos para destinarlo para la contingencia sanitaria, pero la del Mariachi Imperial Elegancia Mexicana ha sido hasta ahora del gusto del pueblo español y poco a poco lo está siendo del público mexicano.

El Mariachi Imperial Elegancia Mexicana desde 2005 ha podido llevar a más de 55 mariachis de municipios como Irapuato, Salamanca, Cortazar, Juventino Rosas y han llevado también a bailarines del ballet folclórico del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación de Irapuato, del grupo México en la Piel, así como del Ballet Mexica, es decir, auténticos embajadores de la cultura mexicana y ahora embajadores de la solidaridad para sobrellevar los momentos difíciles de la contingencia sanitaria, donde el mensaje es claro: resistir, que todo esto tarde o temprano pasará.