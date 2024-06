Somos buscadoras, pero también cuidadoras de hijos de desaparecidos: Alma Lilia Tapia

El bullying es una forma de violencia que ha tomado fuerza en los últimos años, sobre todo en niñas, niños y jóvenes en edad escolar, en el que los aspectos, diferencias físicas o socioeconómicas marcan una pauta de agresión o acoso.

Sin embargo, existen sectores que se han detectado en los que se ve recrudecida esta actividad, como lo son los hijos de personas ausentes, desaparecidas o víctimas de homicidio.

Ante ello, el colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, en coordinación con las universidades Iberoamericana y La Salle, trabaja en establecer esquemas para erradicar este tipo de prácticas y empoderar a los menores para que se conviertan en miembros destacados de la sociedad.

Colectivo trabaja en establecer esquemas de prevención en coordinación con universidades.

“Nuestros niños ellos van a la escuela y supuestamente tienen una vida normal, pero no es tan normal, porque en la escuela, todos los niños que han pasado por esto desapariciones, homicidios, tienen bullying, los atacan y ellos no saben ni cómo defenderse, aquí por medio de capacitación estamos dándoles armas para que aprendan a cómo contrarrestar o darle la vuelta al bullying (…) queremos niños empoderados, que sientan que esto que les pasó en la vida no es para sean infelices o carentes toda la vida”, asentó Alma Lilia Tapia, vocera del colectivo.

Los talleres se realizarán durante dos fines de semana de agosto.

La activista y buscadora destacó la preparación que recientemente han tenido las integrantes del colectivo para poder atender las necesidades de los hijos de personas desaparecidas, ausentes o víctimas de homicidio, con quienes tienen acercamientos de manera periódica, para contrarrestar los efectos de la violencia, acoso o agresión de las que puedan ser víctimas por las condiciones de su entorno familiar.

“Ahora somos buscadoras y cuidadoras, porque vamos a cuidar a los niños, aunque no sean nuestros hijos, nuestros nietos o de nuestra familia, pero pertenecen al colectivo, que también están pasando por este camino en espera de los ausentes, (ellos) son niños que están destacando en las escuelas, que les estamos dando atención , aunque sea una vez al mes, por eso nos estamos capacitándonos, porque no somos expertas, pero lo hacemos con mucho amor, porque no queremos que los hijos de los ausentes, desaparecidos y de homicidios queden marcados, queremos todo lo contrario, que esta desgracia que pasó en sus familias sirva para empoderarlos y hacer grandes hombres del futuro”, puntualizó.

Se tienen acercamientos de manera periódica, para contrarrestar los efectos de la violencia, acoso o agresión.

Ante ello, Lilia Tapia dio a conocer que en agosto se realizarán algunos talleres en coordinación con algunas universidades para acercar actividades que contribuyan a un desarrollo emocional positivo, que ayude a los menores a enfrentar situaciones adversas en su día a día.

“Tenemos un taller para nuestros niños que por ahí está ayudándonos en este proyecto la Ibero, junto con La Salle, son dos fines de semana de agosto 17 y 18, así como 24 y 25, consta como de seis horas cada día, es un taller muy completo, vendrán terapeutas, habrá talleres, cuentacuentos, periodismo, títeres, imagen proyectiva, además de cosas importantes culturales que para nosotras es muy importante que nuestros niños se empiecen a sentir importantes, que nos interesan y que tengan esa reconstrucción integral”, concluyó.