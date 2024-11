La solución a violencia contra mujeres no es catalogar todo como feminicidio: Verónica Cruz

Guanajuato, Gto. Verónica Cruz, integrante de la asociación Las Libres , externó que la solución a la violencia que viven las mujeres en el estado de Guanajuato no está en clasificar todos los homicidios de mujeres como feminicidios.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, explicó que esa ha sido la "vía fácil" que han tomado los políticos para atender el tema de la violencia desatada hacia las mujeres, sin que realmente se trabaje en las políticas públicas que erradiquen esos actos.

“Hay un problema en la sociedad que se ha instalado muy mal de decir todos los homicidios de mujeres tienen que ser catalogados como feminicidios, no porque no todos los homicidios de mujeres son feminicidios y no basta con que sean feminicidios o sean homicidios el problema serio son las violencias estructurales de género que llevan a las mujeres a esos lugares de riesgo”.

Incluso Verónica Cruz expresó que “echarle toda la chamba a la Fiscalía del estado” es irse por la opción más sencilla, pues si bien hace 20 años era una instancia que no estaba preparada para atender la violencia feminicida, hoy es de las únicas que cuenta con una verdadera unidad de atención y análisis para el tema.

“Yo creo que hay mucha desinformación, es decir, a los municipios, a las dependencias del estado e incluso la Federación le viene muy bien decir todo es problema de la Fiscalía, porque entonces todo el mundo se lava las manos y decir la Fiscalía no integró bien las carpetas, ahí es donde hay investigación seria, ahí es donde si tienen el privilegio de los datos, ahí es donde sí se sabe que está pasando realmente en el estado en las problemáticas. ¿Cuál es el problema serio? El problema serio es el tema de la prevención y eso sí es cierto, que si la Fiscalía hace buena integración” .

Insistió que catalogar todo como feminicidio no da legitimidad a la violencia que sufren las mujeres, pues si se hace no habría acciones reales para atender la problemática.

“Contrario a lo que todo el mundo piensa, para nosotras tenemos digamos esa legitimidad que nos da sólo el trabajar la problemática y acompañar la mayoría de los casos hablando de feminicidio, por ejemplo, la Fiscalía es la que tiene el personal más especializado; la Fiscalía es la que ha hecho un mejor trabajo en estos 24 años, de no entender el problema más serio, y por eso solicitábamos las alertas de género, que era por mucho trabajo no hecho de la Fiscalía y justo nosotras podemos dar cuenta que, donde realmente hubo una transformación, en donde realmente está el personal especializado, en donde realmente cambió la perspectiva, fue en la Fiscalía”.

Agregó que, desde que se decretó la alerta de género, las autoridades se centraron en anunciar campañas publicitarias para decir que no se tolerará la violencia en cualquiera de sus tipos, sin que realmente se hayan presentado las estrategias de erradicación.

Explicó que, la gran incongruencia es que se trata de tener espacios libres de violencia para las mujeres en instancias donde se dan este tipo de casos, como lo es el acoso laboral y sexual en los trabajos.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

“La violencia contra las mujeres de atenderla, debería ser toda la administración pública, imaginemos si las dependencias ninguna es capaz de ser un espacio libre de violencia para las mujeres como como lo van a ser hacia fuera con la población. Yo siempre digo esto si la mitad de los funcionarios son acosadores y la otra mitad están viviendo el acoso, con quién con qué herramientas van a atender a la población mucho más desprotegida, mucho más vulnerable, sin cero recursos”.

Sin embargo, recalcó que la Fiscalía hace su trabajo, que es el de investigación, y a las autoridades se les olvida que la prevención les corresponde a ellos, empezando desde lo local, en los espacios públicos, en lo privado en las áreas de trabajo.

“Hay un déficit total de los municipios de crear las políticas públicas preventivas en cada territorio y nadie entiende nadie entiende ni cómo le va a hacer y cómo va, porque no hay dinero público que alcance para atender toda la problemática de la atención”.