Sólo evasivas sobre el relleno sanitario

La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), hizo un nuevo llamado a la alcaldesa Beatriz Hernández para atender los problemas del relleno sanitario, específicamente el tema de los lixiviados, la fauna nociva y la malla perimetral.





Relleno sanitario invade terrenos ejidales.





El procurador ambiental Anselmo Conejo, informó durante un encuentro con habitantes de la comunidad de Buenavista lugar donde se encuentra el tiradero municipal, que se han abierto dos nuevos expedientes esta vez ante la Secretaría de Salud.

“Visitamos el relleno sanitario no solo para ver las condiciones en las que se encuentra, sino también para platicar con la ciudadanía afectada, que en sí, son quiénes denuncian el tema del relleno sanitario.

“Podemos ver que se está trabajando en una compactación pero también es visible que no se ha cumplido en el tema de la malla perimetral la cual es indispensable (…) también tenemos el tema de la fauna nociva porque no hay un tema de control de plagas que también es daño, vemos el tema de los lixiviados que aunque no está lloviendo los escurrimientos siguen y van directamente a las parcelas de los habitantes “.

Por ello, externó el llamado a la administración no solo para revisar el tema de relleno sanitario, sino también para el acercamiento con la ciudadanía que es el tema principal.

En tanto como procuraduría dijo que estarán revisando el tema de salud de los habitantes y también el daño al medio ambiente.





Abren dos nuevos expedientes por afectaciones a la salud.





En cuanto a los cuatro expedientes de investigación en el relleno sanitario, explicó que dos de ellos tratan de las recomendaciones que ya han hecho del conocimiento público y los dos nuevos expedientes son en torno al tema de salud, donde emiten opiniones técnicas al respecto y posteriormente la Secretaría de Salud emite qué daños y enfermedades se pueden ocasionar, este expediente llevaría entre 30 y 45 días para emitir un dictamen.

El funcionario estatal también señaló que el presidente electo César Prieto Gallardo se comprometió desde los primeros días de su gobierno a trabajar en el relleno sanitario, pues definitivamente se puede trabajar y seguir mejorando, pero también buscará realizar un nuevo tiradero para ya darle término al actual.

Habitantes denuncian invasión

Asimismo habitantes de Buenavista denunciaron la invasión de tierras que no forman parte del relleno sanitario.





Llaman a la alcaldesa a tender el problema.





Juan Refugio Villafaña uno de los ejidatarios afectados, explicó a El Sol de Salamanca, que las repercusiones están sobrepasando los limites, pues por si fuera poco el tema de los lixiviados, daños a la salud, afectaciones al ganado y la proliferación de animales, ya también existen pozos de agua que utilizan para riego, pero también para consumo humano que están afectados, aún así las autoridades municipales solo les dan evasivas.

“Estamos cansados, este camino es un camino vecinal y lo están utilizando para beneficio de ellos, se supone que tienen un camino para su relleno pero ya están usando lo que no les corresponde; los trabajadores que vienen a reciclar cierran el camino”.

“ Hace unos días, le dije al representante `utilicen su terreno para eso lo tienen porque nos están perjudicando a nosotros´ esto está rebasando los límites, están utilizando este camino como estacionamiento, hace unos días dure 15 minutos esperando a que se movieran(…) abrieron camino que no les corresponde y ese terreno es del ejido de Buenavista y ellos no tenían porque hacerlo, ellos saben su lindero, saben sus límites y eso nos está afectando después de que ya estamos padeciendo por el daño al ganado, plagas y lixiviados ahora están invadiendo terrenos que no les corresponde” finalizó