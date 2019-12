Sólo es “grilla” de Durazo: Diego Sinhue

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró que no acudirá a las mesas diarias de seguridad, pues dijo que en ellas sólo se dan lecturas de partes de novedades y no se realizan tomas de decisiones o estrategias, como sí sucede a las reuniones a las que él acude con los titulares de las Fuerzas Armadas.

Esto, luego de que en la conferencia mañanera, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, dijera que el gobernador de Guanajuato sólo había asistido a cinco reuniones de seguridad desde diciembre de 2018, a lo que Rodríguez Vallejo reiteró que no acudirá a estas mesas.

“Yo digo que es falsa esa información, porque aparece que son cinco veces las que he asistido, pero no he ido ninguna, entonces son falsos los datos, no he estado ni iré a esas reuniones, pues ya se lo he dicho públicamente y lo vuelvo a repetir, porque ahí no se toman las decisiones”, dijo en entrevista.





⬇️ Da clic aquí ⬇️

Local Equipan a elementos policiacos

Además, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo calificó como una grilla política este señalamiento hecho por Alfonso Durazo y dijo que lo estaría haciendo porque está nervioso por los cambios que podría hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador en su gabinete.





El secretario Durazo y todos ellos saben que si alguien está metido en el tema de seguridad soy yo, en los operativos, ellos lo conocen, yo creo que esto es un tema político.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador de Guanajuato





“Lo de Durazo yo creo que es un tema de grilla; yo creo que están nerviosos por los cambios que va a hacer López Obrador y ahora quieren echarle la culpa a ellos, yo creo que más bien es un tema de ellos”, dijo el mandatario estatal.

Rodríguez Vallejo explicó que a las reuniones que sí asiste son a las que acuden los titulares de la Secretaría de Marina, de la Defensa Nacional o de la Guardia Nacional, pues son en éstas donde se toman las decisiones de los operativos a implementar en el estado.

“Yo lo digo sinceramente, ellos a diario se reúnen y no han resuelto el problema, no es un tema de reunirse, es un tema de dónde se toman las decisiones y las decisiones se toman en el lugar en donde estamos nosotros, que es en la otra mesa”, refirió, al tiempo que anunció que este miércoles se reunirán nuevamente con el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, para dar seguimiento a la llegada de los mil 100 elementos a Guanajuato y sobre la estrategia que habrá de implementar con estos elementos.