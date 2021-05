Solicitan apoyo para Alejandro necesita una tomografía

Alejandro Mata Duarte de 22 años de edad, sufrió el pasado 5 de mayo un accidente de motocicleta que le ocasionó una fractura de cadera, sin embargo, luego de varios días hospitalizado, hoy pide el apoyo de la población para poder realizarse una tomografía que le permita ser intervenido quirurgicamente.

El Dato...

Tras un accidente en motocicleta Alejandro sufrió una fractura de cadera y requiere de una tomografía.

Alejandro relató que “perdí el control de la motocicleta mientras llevaba a mi mamá al trabajo, la moto se me descontrolo y trono el disco de freno y no agarró el freno, iba yo dando vuelta y estaba un camión de descargue y me estampe, perdí el conocimiento por que salí volando pero el casco me ayudo, luego, la moto me cayó encima en la cadera del lado izquierdo” dijo.





Piden apoyo a la sociedad para poder realizarle estudios médicos.





Ya hospitalizado, el diagnostico fue una fractura de cadera, relató Martha la madre de Alejandro, “le hicieron rayos X dos veces y en ambos estudios el resultado fue el mismo, pero un médico nos dijo que el estudio salía borroso y que no tenia caso operarlo porque lo iba dejar mal, entonces lo dio de alta y le dio cita para dentro de cuatro meses” explicó.

Pese a ser dado de alta, Alejandro continúa con intenso dolor y sin poder moverse, además que su estado de salud se encuentra deteriorado pues ha perdido peso.

Ante esta situación Martha (mamá de Alejandro) solicita apoyo económico de la sociedad para practicarle una tomografía y que pueda ser operado, pues Alejandro y ella son el sustento económico de su familia. Quien guste contribuir se puede comunicar al teléfono 464 174 69 53 con Martha Leticia Duarte.