Solicita Blancos y + intervención del Gobierno del Estado para sancionar a quienes tiran basura

Juan Manuel Díaz, representante de Blancos Salmantinos y +, denunció que la ladera del río Lerma es usada como sitio de disposición final de residuos y basura que se recolecta mediante los micargadores con barredora de la jefatura de Parques y Jardines usados en la limpieza de las calles de la zona urbana; en más de un año se han retirado alrededor de 240 toneladas de basura de la zona por parte de personal voluntario.

Denuncia que municipio usa laderas del río Lerma para tirar basura.

Cansado de la falta de cultura ciudadana, el activista señaló la falta de voluntad política, por parte del gobierno municipal para efectuar las modificaciones al Reglamento de Medio Ambiente y establecer sanciones severas a quienes tiren basura en arroyos, camellones y calles de la ciudad y que a un año de la actual administración no se ha efectuado.

Además, dijo que las acciones cometidas por personal del municipio en la ribera de Río Lerma, habla del poco interés que tiene la administración en abatir la contaminación y la falta de empatía al trabajo que ha realizado a lo largo de dos años.

"El día viernes como a mediodía, ellos (personal de Parques y Jardines) vinieron y tiraron basura en la orilla del río, y no lo digo solo por decirlo, las pruebas aquí están, el vehículo (barredora) que tanto nos costó y que lo estamos estrenando en estos lugares, a pesar de que ahí está el letrero donde dice que está prohibido tirar basura, yo he pedido apoyo desde la administración pasada y a está y no habido apoyo de ninguna parte, todo se queda en puras llamadas a las que dicen si sí, pero no hay resultado", explicó.

Ante esta situación, el ambientalista hizo un llamado al gobierno del estado, para que dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, así como a la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial, intervengan y sancionen este tipo de acciones que afectan al medio ambiente en contra de quien resulte responsable.

Pide intervención de SMAOT Y PAOT para sancionar.

“Llevó dos años con la labor y no hay el apoyo de nadie, ni la ciudadanía ni el municipio, todos los oficios que hemos metido solamente se quedan en eso, en oficios, dicen que no pueden hacer nada porque es federal, pero a la hora de que ellos tiran ¿no lo es?, por eso ahora pido al gobierno del estado apoyo, para ver si ellos pueden sancionar a toda esta gente que tira basura porque por parte del municipio no hay voluntad para modificar unos cuantos parrafito del Reglamento de Medio Ambiente, que sería para beneficio de todos los salmantinos”, finalizó.

Derivado de este hecho, solicitó información al respecto y que se está a la espera de que la autoridad municipal se pronuncié.