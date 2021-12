Solicita apoyo al presidente de Salamanca

Rosa Olvera Martínez, es una mujer de 51 años de edad de escasos recurso que padece diabetes y presión alta, enfermedad por la cual está perdiendo la vista, por lo que hace un llamado de ayuda al presidente de Salamanca, César Prieto Gallardo y a la ciudadanía en general con la finalidad de que se le brinde apoyo económico para que la puedan operar.

La señora Rosa padecer diabetes y presión alta desde hace 14 años, enfermedad que también ha afectado otras partes de su cuerpo como sus pies y su vista al presentar derrame de sangre, por lo que necesita apoyo para solventar los gastos de pasaje que tiene que realizar hasta los municipios de León y Celaya donde recibe atención médica.

“Hoy le pido al presidente César Prieto, el apoyo que me puedan dar o que la gente me pueda dar, yo necesitó para un apoyo económico que me ayuden con los pasajes a León que me ayuden con una moneda para ver si hay posibilidades de que en León me operen ya que me cobran 20 mil pesos”, suplicó.





La diabetes ha afectado sus ojos.





Aunque admitió que sus hijos le han brindado la ayuda necesaria, el dinero sigue siendo escaso para poder continuar con el tratamiento que requiere para tratar su diabetes y la escases de medicamentos en las unidades de Salud Pública han agravado su condición, ya que tiene que comprar sus medicinas en farmacias, lo que representa un gasto extra.

Su problema en la vista se agravó desde hace cuatro años, sin embargo, apenas ha logrado atenderse debido a que sus recursos son pocos, por eso, desde lo más profundo de su corazón pido al alcalde salmantino su apoyo para que pueda tener la operación que tanto necesita.

Rosa es madre soltera y la mayor parte de su vida la dedicó a sus hijos a sacarlos adelante, darles estudio, pero sobre todo a desvivirse por ellos, desafortunadamente el destino le ha cobrado la factura y hoy necesita la ayuda de todos.

La mujer tiene su domicilio en avenida faja de Oro #900 a un costado de VIPs, su casa está hecha de madera suficiente para protegerla del frío, pero no adecuada para atender a una personas diabética.