Sociedad y gobierno deben unirse para evitar violencia: Obispo

El Obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, lamentó el hecho violento registrado en Salamanca en el que dos personas perdieron la vida tras una explosión y dijo que para evitar ese tipo de acontecimientos es fundamental que tanto sociedad y gobierno comiencen a trabajar unidos y reconstruir el tejido social.

Dijo que ese tipo de hechos de violencia en los que se registran pérdidas humanas lastiman cada vez mas a la sociedad e incluso generar pánico entre la población, pues tras los hechos hay personas que temen salir a la calle y vivir algo similar a lo ocurrido la semana pasada cuando estalló una bomba.

Policiaca FGE detiene, vincula y sentencia a más de 40 criminales “Es tan difícil, ojalá siempre se pudiera tener una oportuna intervención de las autoridades, fue ese hecho y fueron muchos otros hechos esta semana y nos duele esta violencia, por eso esta jornada en la que se nos invita a a participar todos y construir todos no solo de gobierno y lo que decíamos en el evangelio, que todos podamos trabajar unidos”.

Enrique Díaz Díaz consideró que es complicado clasificar si la explosión de la bomba fue un acto terrorista o no, sin embargo, dijo que ahora lo lamentable es que la ciudadanía está asustada y las autoridades y ciudadanos tendrán que trabajar en conjunto para recobrar la confianza de salir tranquilos y transitar por las ciudades.

Dijo que la violencia se ha generalizado en todo el país y dijo que muestra de ello es que días después de la explosión en Salamanca se registró un hecho similar pero en el estado de Puebla, por lo cual es necesario la intervención de los tres ordenes de gobierno para poner un alto a la violencia.

Manifestó que en ese tipo de hechos a veces es complicado que las autoridades intervengan de manera oportuna, pues son acontecimientos inesperados, no obstante, dijo que para dar un primer paso en la lucha contra la violencia es importante que cada personas haga conciencia y no participe en actividades delictivas.

“Es difícil a veces clasificar si es terrorismo o no, lo cierto es que la gente si está asustada, esta semana yo tuve que ir varias veces a Salamanca y alguien me decía pero como va a Salamanca y en Salamanca me dicen y como va a Irapuato, la violencia se ha generalizado y está en todos lados y precisamente por eso es la invitación”.