Sobrevive oficio de cartero en la ciudad

Salamanca Gto (OEM-Informex).-Este 12 de noviembre se celebra el Día del Cartero, gracias a la hazaña que realizó un trabajador postal en los tiempos de la Revolución. El cual, en un acto de valentía y honestidad, luego de un aparatoso accidente, que cobró la vida de más de cien personas, eligió recuperar todo el oro y los paquetes postales, para llevarlos hasta su destino.

Jacob Trejo Granados proviene de una familia dedicada a este oficio y asegura que gracias a esta noble profesión ha conocido a muchas personas y le ha dado buenas amistades ya que es un trabajo que le permite realizar otras actividades.

“Mi padre fue administrador del Servicio Postal y mis hermanos se dedican también a esto, de aquí me nació el cariño a este oficio. Me gusta ser amable y gracias a eso recibo el aprecio de muchas personas”, dijo.

Debido a la modificación en las formas de comunicarse, el oficio del cartero también ha tenido sus cambios, pues aunque ahora no se entregan tantas cartas como hace algunos años, hoy se envían paquetes gracias al crecimiento que ha tenido el comercio de manera virtual.

Sin embargo, el mandar y recibir una carta sigue siendo una experiencia única tanto para quien la manda como para quien la recibe.

“Aunque la entrega de cartas han disminuido mucho, aun existe quien sigue utilizando este método. Yo creo que por lo poco convencional que resulta, la emoción que genera a quien recibe una carta es única porque la gente hasta brinca de la alegría de recibirlas”.

Jacob menciona que ante la sorpresa de muchos, los jóvenes están redescubriendo este servicio pues en últimas fechas son los que están optando por mandar cartas y sobre todo postales. “Estas últimas son las que más me gusta entregar porque vienen de todo el mundo y lo he conocido gracias ellas, por eso creo que la emoción que da recibir una carta no tiene comparación”, finalizó.