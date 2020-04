SMAPAJ sigue laborando

JARAL DEL PROGRESO, GTO. (OEM INFORMEX).- El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jaral del Progreso, sigue trabajando de manera cotidiana pese a la pandemia que actualmente se vive en todo el país, sus oficinas se sigue atendiendo a la población con las medidas impuestas por la secretaria de salud.

El agua potable por ser un importante sustento de la vida se ha vuelto indispensable para tratar de inhibir la propagación virus, por las diferentes medidas de salud que requieren de este liquido, tomando en consideración como recomendaciones del Estado el Gobierno Municipal ante la contingencia, este organismo socialmente responsable ha decidido implementar diferentes acciones.

Director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jaral Juliana Duran Parra dio a conocer que el horario del las oficinas el organismo será de 9 de la mañana a 1 de la tarde, para la atención de usuarios, contratación de servicios y cajas para tener cualquier situación de contingencia o cualquier duda, así como reporte fugas se están en sus órdenes vía telefónica 66105 82 66 y 61 1426 de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde.

Además el titular también dio a conocer que ante esta contingencia se tomarán las medidas para beneficiar a los usuarios las cuales serán, el no cobro de recargos durante el período de contingencia, el no corte de insumos de aguas y la recolección de agua de corte a causa de falta de pago esta ultima únicamente tomando en cuenta el no tener más de tres meses de adeudo.