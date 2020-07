Sistema Penal Acusatorio está “cojo”: Ortega

León, Gto.- Al Sistema Penal Acusatorio todavía le falta madurar; "está cojo" por falta de competencias y de capacitación de los policías de los tres niveles, afirma la diputada federal Pilar Ortega Martínez.

La diputada federal Pilar Ortega advierte que se necesita profesionalización e investigación científica, lo cual llevará a disminuir el nivel de impunidad, pero también afirma que no basta con atacar el problema cuando el delito ya se cometió, sino que es necesario trabajar en la prevención que es la otra parte que genera la impunidad.

La legisladora panista propone que las oficinas periciales tengan autonomía técnica y de recursos, pero lamenta los recortes.

SISTEMA EN PROCESO DE MADURAR

Ortega Martínez hace un recuento. “De hecho el Sistema Penal Acusatorio que hoy tenemos tiene escasos cuatro años desde que se implantó en todo el territorio nacional con el Código Nacional y que entró en vigor en toda la República mexicana después, de ocho años de la Reforma Constitucional. Entonces, primero tiene escasos cuatro años; segundo ha habido muchas malas decisiones tomadas porque cuando el Sistema se creó también se creó un Secretario Técnico que daba seguimiento a la implementación de todo el Sistema en el país y apoyaba con recursos a todas las entidades, pero el gobierno anterior desapareció esa secretaría técnica y esas facultades pasaron al Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública y ahí se acabó la implementación y seguimiento al Sistema Penal Acusatorio, con lo que hablamos de una mala política pública”.





La legisladora panista propone que las oficinas periciales tengan autonomía técnica y de recursos, pero lamenta los recortes.





“Después de hicieron las reformas complementarias porque el Sistema Acusatorio le pide habilidades y competencias a la Policía en materia de investigación y hoy está como cojo el sistema porque no hemos visto avances o que se hagan reformas importantes para que las policías tengan las competencias y los insumos necesarios para efectivamente poder realizar esta investigación”.





“En materia pericial pasa lo mismo. Las Oficinas Periciales son oficinas olvidadas dentro de las Fiscalías; no tienen autonomía técnica y mucho menos presupuesto. Pasa que tienes buenos Sistemas, aparatos y tecnología de punta pero con los mismos peritos. El Sistema hoy exige incluso acreditar es experticia, contar con conocimientos técnicos, profesionales. En muchos casos no los tenemos; ni siquiera tenemos un diagnóstico certero y cada estado tiene una realidad diferente”.

“Hay muchas partes del Sistema que todavía no maduran y que nos enseña que lejos de plantearlo como duda, tenemos que fortalecerlo y fortalecerlo pasa por inyectarle recursos, generar mejores mecanismos de capacitación, generar una reforma realmente de cambio, de diseño institucional; fortalecer a las Policías, hacerla una Policía investigadora”.

“También hay que fortalecer mucho las Unidades de Medidas Cautelares, ya que son fundamentales para que el proceso llegue a buen puerto. Muchas de las quejas son porque los detenidos salen muy rápido y es porque tenemos deficiencia en acreditarle al juez, los Ministerios Públicos, que debe otorgar la prisión preventiva a partir de que la víctima corre peligro o que la persona es probable que se extraiga de la de la justicia”.

“Eso depende mucho de cuestiones técnicas y procesales que deben llevar a cabo los Ministerios Público y para ello tienen estas Unidades, de las cuales la mayoría dependen de las Secretarías de Seguridad y que tienen esta facultad de investigar, pero también hay que generarles una reforma, hay que hacer algunas adecuaciones para complementar el Sistema”.

“Reformas van y reformas vienen pero falta voluntad política. Al final de cuentas lo que necesitamos es voluntad política de todas las instancias para que el Sistema funcione”.

“Pese a todos estos inconvenientes el Sistema en cuatro años ha podido ir madurando poco a poco, los distintos reportes que se han generado o los diagnósticos de ONG´s reportan casos lamentables pero también casos exitosos. Creo que no es tiempo de decir ´vamos a echarnos para atrás´”.





“El Sistema Penal Acusatorio justamente nace en medio de un ámbito de impunidad enorme, de fabricación de pruebas, de fabricación de estadísticas, de mucha impunidad y lo que pretendía justamente era ponernos a la altura de un Estado democrático de Derecho donde se respeten los derechos humanos, la igualdad procesal, pero sobre todo el Sistema penal acusatorio apuesta por una investigación profesional y científica”.

“Una vez que tengamos investigación profesional y científica entonces disminuirá la impunidad, pero mientras no le apostemos a que los policías hagan esa investigación como establece la Constitución y que fortalezcamos las unidades de de medidas cautelares, que fortalezcamos las Fiscalías, por muy bien que esté planteado el Sistema pues no va a funcionar”.

“Hemos insistido mucho en el tema de capacitación y cómo se tiene que dotar de recursos, pero la federación genera un sensible recorte; la Cámara de Diputados promueve el presupuesto, compuesta por la mayoría de Morena a la Fiscalía General de la República… pareciera que están apostando por el debilitamiento del Sistema. Creo que esto debe cambiar; tenemos que ver cómo fortalecemos al Sistema Penal Acusatorio”.

Sobre el modelo de capacitación a los elementos de las corporaciones, dijo que “habrá que revisarlo y para ello hay instancias. Antes lo hacía la Secretaría Técnica que estaba conformada por un representante de todas las estados, hoy que ya no existe está el Secretariado Ejecutivo donde están todos los gobernadores, todas las Fiscalías del país hay. En ese instancias hay revisión pero además hay un órgano de implementación del Sistema que inclusive prevé la participación de legisladores federales, pero no nos han avisado si ya se reunió o no se ha reunido”.

“No hay mucho interés porque se lleve a cabo para poder revisar este plan de capacitación. Tiene que haber esa coordinación y el verdadero interés porque realmente si se revisan esos planes de capacitación probablemente, encontremos que tienen que mejorarse”.

“Pero lo que es un hecho es que no hay recursos. Si queremos que el Sistema funcione tenemos que perfeccionar el mecanismo y la forma en que opera y de quienes lo operan. No podemos esperar que de un día para otro ya todo mundo lo haga, si no hay preparación ni capacitación”.

“Se tiene que renovar personal, hacer reajustes, reacomodos, cambio en la naturaleza jurídica de las propias instituciones para que tengan autonomía todas las instancias que llevan estas tareas”.

IMPUNIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO

“Ahorita estamos viendo cifras que no son nada alentadoras en todo el ámbito de seguridad pública del país. Pero no todo está en el Sistema Penal porque el Sistema entra cuando ya se comete un delito y la otra pieza para para generar seguridad y disminuir la impunidad es que las instituciones de Seguridad funcionen y haya prevención del delito”.

“Necesitamos fortalecer las acciones y competencias de nuestros policías y necesitamos rediseñar los sistemas policiales. Estuvimos a punto de lograrlo hace dos legislaturas pero finalmente se cayó la reforma constitucional que establecía un Sistema de Policía de Proximidad a nivel municipal con capacitación, con certificación nacional y de profesionalización para todos los policías del país, con un sistema de prestaciones para mejorar las prestaciones y salarios y que esto ayudará a disminuir los índices de corrupción y mejorar la situación de los elementos con policías que merece nuestro país, ayudarlos a los que están haciendo bien su trabajo y que se enfrentan a situaciones lamentables donde no tienen ni siquiera seguridad para su familia o para ellos”.