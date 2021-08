Sinhue mete manos al fuego por Fiscal

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, respaldó el trabajo del Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, y señaló que la investigación que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera en su contra fue desde hace un año, en donde no fueron encontrados elementos irregulares en su actuar ni en su patrimonio.

Durante su visita por Irapuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que por ello está insistiendo en tener una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para platicar entre ambos el tema del Fiscal General del Estado, pues defendió que en Guanajuato se ha estado trabajando en pro de mejorar la seguridad y para muestra la disminución de 710 homicidios de enero a julio en comparación con el mismo periodo del año pasado.





La investigación de la UIF en contra de Carlos Zamarripa Aguirre fue hace un año y en aquel entonces no encontraron nada irregular.





“Hace un año fue esa investigación, incluso yo hablé con Santiago (Nieto Castillo) hace un año y ya me habían comentando que no habían encontrado nada, son temas de particulares y yo creo la verdad que hay que seguir trabajando en materia de seguridad, falta mucho que hacer, ya el día de hoy tuve reunión con los generales (del Ejército), con todos los de la mesa de seguridad y ya llevamos 710 homicidios menos con respecto al mismo periodo del año pasado.

“No es suficiente aún, falta mucho, pero creo que se están notando poco a poco los logros y es lo que siempre he pedido: hay que ponernos a trabajar para que sigamos dando resultados, que es lo que la gente espera todavía mucho más”, dijo el mandatario estatal.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo señaló que por esta situación, Carlos Zamarripa Aguirre cuenta con su respaldo, aunque recordó que el nombramiento para ser el Fiscal General del Estado no fue hecho por él, sino por el Congreso del Estado, entonces reiteró el llamado a ponerse a trabajar todos a favor de la seguridad.

“Como siempre lo he dicho, el Fiscal tiene la confianza, fue nombrado por el Congreso como Fiscal y esperemos que pronto se pueda arreglar esto, repito esta investigación desde el año pasado yo la conocía y a mí lo que me notificaron es que no había elementos en contra de Zamarripa; que van a investigar más personajes, adelante, que se investigue”.









El Gobernador de Guanajuato enfatizó que por ello es importante que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador le dé una cita para hablar ambos y de frente el tema de Carlos Zamarripa, para poder destrabar ese y otros asuntos pendientes.





No hay impunidad de servidores en Guanajuato





Por otro lado, en el tema de los tres personajes que fueron vinculados a proceso por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Guanajuato por presuntas irregularidades en su ejercicio público, como son el exdirector de Transporte, Fernando Valencia Gallo; la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, y el alcalde de Juventino Rosas, Serafín Prieto Álvarez, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo señaló que eso es muestra de que en el estado no hay impunidad para servidores públicos, de ningún color.

“Es un tema de que en Guanajuato no habrá impunidad, ahí ahora sí que hay de tres colores y yo celebro que la Fiscalía Anticorrupción esté dando resultados, ya son vinculaciones a proceso, eso habla de que un juez ya está conociendo el caso y pues esto ya está en manos de la autoridad judicial, del Poder Judicial, yo confío en el Poder Judicial y que finalmente pues que no habrá impunidad en Guanajuato, ess es un mensaje muy fuerte”.