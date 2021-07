Síndico Montoya no ha sido notificado

El síndico del Ayuntamiento de Salamanca, José Luis Montoya Vargas, dijo desconocer que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya ratificado la sanción impuesta por el Tribunal Estatal, que consistía en ocho días de suspensión sin goce de sueldo.

Esperará que el proceso jurídico siga su camino.

Luego de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG), José Luis Montoya Vargas hizo uso del recurso de revisión, mismo que fue aceptado por la instancia estatal, que posteriormente fue remitido TEPJF, por lo que el munícipe del ayuntamiento y ex alcalde interino aún se mantiene en espera de la resolución del órgano federal.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Restauran templo en Cerro Gordo

“Yo no tengo ese dato tengo, el dato que ya me recibieron es el recurso de revisión y este ya se turnó a la sala regional, pero no tengo ningún otro notificación donde digan que ratifican la sentencia, en caso de que así fuera, haría valer mi derecho en el sentido de tramitar un amparo que ya sería en otra instancia y continuaría con el proceso, ya que yo no me voy a quedar de brazos cruzados, no voy a aceptar ese sentencia que me parece excesiva”, explicó.

Por lo pronto esperará el desarrollo del proceso jurídico y la sentencia que determine la última instancia o, bien, a que se le notifique la resolución del TEPJF.

Emilia Alejandra Verástegui de la Garma, regidora del ayuntamiento de Salamanca y María Lilly del Carmen Téllez García, senadora de la República por la fracción del Partido Acción Nacional (PAN), fueron las encargadas de iniciar el procedimiento especial sancionador TEEG-PES-02/2021 en contra de José Luis Montoya Vargas, síndico del ayuntamiento salmantino.

La denuncia fue por violencia política contra las mujeres en razón de género, debido a las publicaciones que esté realizó en facebook en respuesta a una aparente postura de la senadora y con la intención de reprobar la interrupción legal del embarazo, posterior a ello Montoya Vargas extendió una carta abierta de disculpa hacia la senadora.

Sin embargo esto no fue suficiente para el pleno del Tribunal Estatal, quien determinó que sólo fue una la expresión considerada como violencia política contra las mujeres en razón de género, dado que utilizó un calificativo que le asignó a la persona de la senadora, envuelto de carácter sexual y denotativo como mujer, colocándolo como un estereotipo de género.