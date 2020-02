Sin terreno para nuevo panteón

La alcaldesa Beatriz Hernández comentó que luego de hacer las evaluaciones pertinentes en el antiguo panteón se determino que las condiciones no eran las mejores, por lo que se estará buscando un nuevo terreno.

Además, la alcaldesa mencionó que es necesario debido a que la delincuencia ya ha realizado su parte, por lo que esperan tomar una decisión en próximos días.

“Esta justamente ahorita en la dirección de obras publicas revisándose el qué y cómo, para que se haga lo que se tenga que hacer, pues la delincuencia ha hecho su parte ahí entonces estamos por tomar una decisión en estos días, no me quiero adelantar hasta no tener el sustento, para lo que mejor convenga” dijo.

Dato....

Aún no hay terreno para el nuevo panteón

Cabe recalca que el proyecto de un nuevo panteón en Salamanca, se puso en marcha en febrero del 2018, el cual estaba planeado se ubicará en las inmediaciones de la Universidad Tecnológica de Salamanca que tiene una extensión de 8,314.50 metros cuadrados.