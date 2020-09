Sin rumbo el gobierno de AMLO: Alcántar Rojas

GUANAJUATO, Gto.- Mientras que el diputado de Acción Nacional, Rolando Alcántar Rojas consideró que el segundo informe del presidente Andrés Manuel López Obrador no dio datos de los logros y con ello demuestra que su gobierno no tiene un rumbo definido, legisladores priístas exigen mejorar las estrategias para frenar la pandemia y Raúl Márquez Albo de Morena, destacó que hay resultados en los programas sociales que han beneficiado a los mexicanos.

El primero de ellos apuntó en entrevista telefónica "es muy difícil resaltar cuál es el dato más relevante porque lo único que hizo fue hacer referencias. No informó absolutamente nada".





Dijo que no es real que el gobierno federal apoye a siete de cada diez familias mexicanas mediante los programas sociales, “son puras falacias en ese sentido, no hay un proyecto, hay grandes deudas en el tema de salud, hay una regresión total, en el tema educativo no se diga, si es cierto con el tema de la pandemia, pero se tuvieron seis meses para diseñar un regreso a clases y no se hizo absolutamente nada”.

Alcántar Rojas manifestó que en el tema de seguridad “no se diga, el número de homicidios dolosos a nivel nacional es escandaloso, el tema de impunidad, la permisidad que existe a favor de la delincuencia organizada”.

Uno de los temas en los que coincidieron los legisladores locales que tiene pendiente la actual administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador es salir de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, sin embargo, hay confianza en que podrá superarse al igual que la crítica situación financiera.





Programas sociales, lo fuerte: Márquez Albo

El diputado local de Morena, Raúl Márquez Albo destacó que, en el segundo año de gobierno, uno de los principales logros de su gestión es la implementación de los programas sociales, al contar con el soporte jurídico, legal y constitucional “que es la mística del gobierno federal como es la atención a las personas que más lo necesitan, programas que quedan establecidos como derechos, este es uno de los puntos trascendentes e importantes que se han logrado”.

Consideró que el segundo informe de gobierno marca otra cuestión importante como son los cambios que se dieron en el tema legislativo.





Talón de Aquiles el Covid 19: PRI

Por su parte, los legisladores que integran la Bancada del Revolucionario Institucional exigieron al Gobierno de la República tomar medias serias, profesionales y eficaces, para evitar más contagios y que se sigan produciendo más fallecimientos por Covid-19.





Debe redoblar esfuerzos: PVEM

El dirigente estatal del Partido Verde, Sergio Contreras Guerrero afirmó en entrevista telefónica que el gobierno de López Obrador en los dos años de su gobierno “queda claro que el gobierno tiene la obligación de redoblar esfuerzos, principalmente en materia ambiental, económica y de seguridad”.

Refirió que si el gobierno trabaja en equipo y se enfoca en las cosas más importantes que son los mexicanos, sin lugar a dudas puede haber otros resultados muy distintos a los que hoy tenemos”.

En los primeros seis meses del año hubo 17 mil 982 muertos, una caída del Producto Interno Bruto (PIB), aproximadamente del 17 por ciento, 549 feminicidios el mal manejo de la pandemia, entre otros temas, como el ambiental, esto es muy preocupante y esto no lo puede ocultar el gobierno federal, “se necesitan muchos ajustes en el rumbo que está tomando este gobierno porque los números son contundentes”, finalizó.