Sin respuesta para vecinos de Aldama por parte de SMAOT

GUANAJUATO, Gto.- La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico y Territorial sigue sin dar información a los vecinos de la comunidad de Aldama en el Municipio de Irapuato sobre la documentación que da factibilidad la construcción de un relleno sanitario en la zona.

La tarde de este viernes, un comité de cuatro personas originarias de Aldama y comunidades adyacentes, acudieron a las instalaciones de la dependencia en Guanajuato capital para solicitar una explicación de los documentos en los cuales se basó la viabilidad de construir el sitio de disposición de residuos.

La comitiva fue atendida por Daniel Rodríguez Betancourt, coordinador de Manejo Integral de Residuos y no por la titular de la dependencia, María Isabel Ortiz Mantilla.

Virginia Olmos, habitante de Aldama dijo que no hubo un acuerdo con la dependencia, la cual no presentó a los ciudadanos la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto.

“Básicamente nos escucharon y nos comentaron que teníamos que esperar los términos que marca la ley para que ellos nos entreguen toda la documentación (…) yo quería que me entregaran más que nada la resolutiva de la MIA pues para poder analizarla, poder ver lo que hay ahí adentro , pero no lo pudimos obtener, no lo logramos.

Virginia Olmos comentó que tanto la comitiva como los vecinos de Aldama y las comunidades aledañas ya sabían que no tendrían una respuesta durante el encuentro.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Homicidios bajan 19% en Guanajuato tras detención de El Marro: Durazo

Explicó que en el proceso de consulta para el proyecto no se incluyó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien debió intervenir al haber presencia de flora, fauna y cuerpos de agua.

“Tuvo que haber entado por que hay cuerpos de agua, por que hay vegetación, porque hay fauna, por que hay un montón de cosas que están ahí protegidas, pero no, n entró como tal Semarnat”.

Anunció que acudirán a la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial en búsqueda de respuestas sobre el proceso que llevó a cabo la Secretaría para permitir la construcción del sitio de disposición de residuos.

DATOS:

*Acuden a la SMAOT vecinos de Aldama

*No reciben respuesta

*Pedían la MIA

FRASE: yo quería que me entregaran más que nada la resolutiva de la MIA pues para poder analizarla, poder ver lo que hay ahí adentro , pero no lo pudimos obtener