Sin reportes por precios inflados en Canaco

La Cámara Nacional del Comercio (Canaco), con sede en Salamanca, está trabajando en conjunto con la Profeco para supervisar que los comercios no incrementen el precio de sus productos de manera que afecten a los consumidores.

Comienzan a registrarse incremento en ventas.

El representante de este organismo, Óscar Macías Jasso, dijo que hasta la fecha no se han detectado comercios que hayan incrementado los precios de manera exponencial al interior de Canaco, pues se mantienen trabajando de manera correcta y con apego a los lineamientos del consumidor.

Local Comercio confía aumentar ventas

“Hemos tenido reuniones con la Profeco porque está regulando el alza de los precios que sea nada más los que marca la ley, lo que marcó la inflación de la canasta básica y que no se pasen algunos otros productos que no tuvieron alguna inflación y que no tuvieron incrementos está regulando y estamos trabajando de la mano para que no se afecte a los consumidores finales", explicó.

Señaló que los comercios agremiados a la Canaco ya comenzaron con las ventas de la temporada navideña, donde comienzan a tener un repunte derivado de la entrega de aguinaldos y la derrama económica que se genera durante la época decembrina.

Es de señalar que la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) prevé cerrar el año con el 80% de ventas recuperada, esto debido a la gran movilidad que se ha generado en los últimos meses.