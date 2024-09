Sin quejas por vehículos abandonados en colonia 1910 en Salamanca

Ante los constantes reportes de abandonos de vehículos en áreas verdes, el director de Movilidad y Transporte, Daniel Pérez Sequera, informó sobre los recorridos periódicos que realizan en diversas colonias para atender estos problemas. Aclaró que no han recibido quejas específicas de la colonia 1910, aunque en otras zonas han respondido de manera oportuna.

"Realizamos recorridos por toda la ciudad. Dejamos citatorios que otorgan 72 horas para que los dueños retiren los vehículos. Sin embargo, es común que los retiren temporalmente y luego los vuelvan a colocar en el mismo lugar. Si esto ocurre, haremos otro recorrido para garantizar que sean removidos", explicó.

Pérez Sequera comentó que, si los dueños no cumplen, los vehículos son llevados al corralón. Sin embargo, señaló que en muchos casos los propietarios no los recogen y el tiempo para reclamarlos es indefinido, ya que no existe una normatividad que los obligue a retirarlos.

Los recorridos por parte de la dependencia, forman parte del operativo “Barredora” para retirar vehículos abandonados de la vía pública / Fotos / Sanjuana Medrano

Destacó que hay dos corralones concesionados: uno en Avenida Valle de Santiago y otro en la carretera Valle de Santiago.

Los vehículos abandonados representan una problemática en Salamanca, especialmente en colonias populares, y se convierten en focos de contaminación ambiental, acumulando basura y residuos que pueden servir de nido para ratas e infecciones.

Los recorridos son parte del operativo “Barredora” para retirar vehículos abandonados de la vía pública, con el fin de mantener el orden vial y mejorar la movilidad en el municipio. Se invita a la población a notificar si tienen un vehículo que infringe el reglamento de movilidad, para que la unidad sea ubicada en un lugar que no obstruya el tránsito.