Sin permisos de rejas en colonia Las Granjas y Villas del Valle

La falta de permisos para la colocación de rejas en colonias como Las Granjas y Villas del Valle, se debe a se ubican en calles donde existe continuidad, es decir, que no pueden cerrarse debido a que impiden el libre tránsito, así lo informó, el director de movilidad, Daniel Pérez Sequera.

En el caso de la calle Valle de Anáhuac en la colonia Villas del Valle, donde hasta el pasado 28 de mayo se colocó una reja para inhibir la inseguridad, misma que fue retirada por elementos de vialidad y seguridad pública, el funcionario municipal, señaló que se realizó un estudio técnico para evaluar el lugar y determinar que tan viable era colocar un reja en esta vialidad, teniendo como resultado que la zona no era factible.

“La calle Valle de Anáhuac, no tiene el permiso de factibilidad, ya que es una calle que tiene continuidad, imagínense que tengamos que cerrar una calle que tienen continuidad, al rato vamos a tener un problema con toda la ciudadanía por estar cerrando calles que no deben estar cerradas, ya que no forman parte de un clúster”, explicó.

Dijo que los argumentos utilizados por los colonos para la colocación de la reja no son las más adecuadas, ya que se tratan de problemas de seguridad pública, mismos que no están sustentados con las denuncias correspondientes y que ha llevado a que los vecinos, los trasladen a inconvenientes de movilidad o vialidad.

Pérez Sequera, argumentó que estuvo presente en la colonia previo a la colocación de las rejas y se percato que no reúnen los requisitos necesarios para enrejarse y mucho menos están dentro de los dictámenes o de las propuestas que están dentro de la infraestructura.

En el caso de la colonia Las Granjas, dijo que cuentan con una factibilidad negativa desde administraciones pasadas, debió a que las bardas que construyeron se colocaron sin permiso alguno afectando al resto de los vecinos.

De acuerdo a las versiones del presidente de colonos de la colonia antes menciona, Patricio Silva, con la colocación de bardas se han reducido los actos de inseguridad en la colonia casi en un 95%.