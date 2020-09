Sin engaños este año; vendedores de disfraces

La venta de trajes típicos mexicanos se incrementaba durante el mes septiembre sin embargo debido a la suspensión de clases y a las restricciones para realizar eventos sociales las ventas han caído hasta en un 100 %.

Epigmena Prieto vendedora de trajes señaló que la mayor afectación se dio por la cancelación de clases presenciales, pues la representación de personajes como Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Morelos, los Niños Héroes y los trajes típicos mexicanos eran los más vendidos durante este mes.

“Este año no surtimos nada, el año pasado traje hasta tres piezas por talla de disfraces de Miguel Hidalgo que es de los más buscados, que van desde kínder hasta adultos, ahora lo que tengo en exhibición es lo que ya estaba, además en México que es a donde vamos a surtir no hubo mercancía, los productores prefirieron no invertir en algo que no se va recuperar” dijo.

La única esperanza de venta para este año son las blusa regionales que ofrecen y que son adquiridas por quienes asisten a noches mexicanas. A pesar de que abren desde las 8:00 hasta las 16:00 horas existen días en los que nadie se acerca siquiera a preguntar.