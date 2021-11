Sin detenidos por robo de carrito de tamales

El Secretario del Ayuntamiento, Jesús Guillermo García Flores señaló que no hubo detenidos por el robo del carrito de tamales en pleno centro de la ciudad, no obstante darán seguimiento con los comerciantes para que en caso de ser víctimas de algún delito tengan respuesta inmediata por parte de Seguridad Publica.

En entrevista, el funcionario municipal indicó, que a pesar de que fue una denuncia hecha por redes sociales, la unidad de policía de realizó una investigación para localizarlo, fue así que en acción con los elementos policíacos de Irapuato de logró la localización del carrito.

“En esta acción, no hubo detenidos, aquí lamentablemente las personas que lo robaron siguen prófugas, quienes cometieron el ilícito hicieron una promesa de venta con una persona de Irapuato entonces a la persona que se le encuentra con este vehículo se le hace del conocimiento qué es un objeto robado e inclusive se le dio la asesoría jurídica para que no incurriera en alguna situación ilegal y se le invitó para que denunciara el posible fraude, por la venta de un objeto robado, entonces no hubo un detenido como tal” dijo.

Asimismo, Guillermo García Flores manifestó que ya se encuentran dando seguimiento sobre este tema con los comerciantes, que cuentan incluso con botones de pánico para que los puedan accionar cuando sientan alguna amenaza y tengan respuesta inmediata por parte de las autoridades, adema estas medidas se implementaran no solo en el centro histórico sino en comercios de toda la ciudad.

Local Localizan carrito de tamales en Irapuato

Al cuestionarle si reforzaran la seguridad, dijo que la seguridad siempre ha sido reforzada ya que es una prioridad de este gobierno, por ello se encuentran trabajando en otros modelos porque no nada más es tener la presencia policial, sino que se busca tener actividades como la prevención del delito y la reconstrucción del tejido social qué es el pilar fundamental del Gobierno federal.