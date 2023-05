Sin culpables en obras mal hechas en zona oriente

Ante la llegada de la próxima temporada de lluvias, la preocupación e incertidumbre de habitantes de las comunidades de Santa Rita, Cerro Gordo, San Rafael, San José de la Montaña en la zonas oriente de la ciudad continúa por las obras irregulares de drenaje ejecutadas durante el gobierno de Antonio Arredondo; en ese sentido, el presidente municipal de Salamanca, César Prieto Gallardo, lamentó que no haya avance en este tema, ya que el municipio no puede intervenir y reparar las obras mientras se encuentran en litigio, lo que deja vulnerables a miles de familias.

“Desafortunadamente esas obras son parte de una auditoría Me parece que a la administración de Antonio Arredondo y a la fecha no hay avance en la investigación para fincar responsabilidades al servidor público o a las empresas que no hayan cumplido, nosotros estamos esperando esa parte para poder intervenir, al parecer no existe mucho interés por parte de las autoridades investigadoras, esperemos que, no sea un tema político de estar protegiendo actores políticos de algún color partidista, porque al final de cuentas quién padece esto es la sociedad y la comunidad”, explicó.





Fue en la administración de Beatriz Hernández, donde se interpuso una denuncia a la ASEA.





El estancamiento del proceso jurídico de estas obras, ha impedido que la administración pueda intervenir para solventar las obras de drenaje y mientras eso sucede, comunidades como San José de la Montaña, sufren por la emanación de agua sucia del drenaje de la escuela, que además pone en riesgo sanitario a los niños y niñas que estudian en esta institución.

“Si nosotros intervenimos de manera directa, estaríamos solventando las irregularidades de quienes en su momento se beneficiaron de un recurso y no lo ejecutaron de manera correcta, es decir no cumplieron con lo que se les encomendó, yo creo que, tenemos que analizar que no me meten alguna responsabilidad, porque si yo llego y ejecuto una obra y solvento lo que hicieron mal, van a decir que estamos encubriendo el delito”, finalizó.





Mientras el proceso no avance, no se pueden remediar obras.





Las obras hidráulicas mal ejecutadas se efectuaron durante la Administración encabezada por Antonio Arredondo por cerca de 20 millones de pesos, afectado a más de 15 mil personas en las comunidades de Santa Rita, San José de la Montaña, Cerro Gordo, San Rafael de Cerro Gordo.