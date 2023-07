Sin cesar escurrimiento de lixiviados a parcelas

A pesar del proyecto de la cuarta celda del c, cuyos trabajos están por concluirse en pocas semanas; habitantes que radican en el lugar señalaron que los escurrimientos de lixiviados a sus parcelas no cesan, sin importar la temporada, aunque es durante las lluvias cuando más se agudiza la situación, en el caso del agricultor José Gilberto Barrón, esta problemática ha generado que pierda dos hectáreas completas de las nueve que tenía para la siembra de cultivos de temporal y en donde ha invertido hasta 50 mil pesos.

El escurrimiento de lixiviados hacía la parcela de Don José y otros habitantes aledaños, comenzó desde hace seis años durante el gobierno de Antonio Arredondo y continúo en el trienio de Beatriz Hernández, la problemática se volvió más evidente cuando familias de las comunidades aledañas al relleno sanitario, como son Puerto de Rojas, Palo Alto, entre otras, realizaron una huelga por los daños que estos líquidos ocasionaron a sus parcelas.

Aunque Don José, informó de la situación a los gobiernos pasados nula fue la respuesta y a pesar de que el gobierno actual, trabaja en la construcción de una cuarta celda para la disposición de 250 toneladas de residuos sólidos urbanos que se reciben en el relleno sanitario diariamente y que provienen de las más de 150 comunidades y 220 colonias de Salamanca, el agricultor aseguró que la problemática continuará con todo y celda nueva.

“Siguen los escurrimientos en aguas y secas, no importa la temporada que sea, no hacen caso, no hace nada y yo quisiera que se compusieron y pues yo siempre invirtió dinerillo unos 40 o 50 mil y como quiera eso los pierdo tengo 9 hectáreas de terreno, lo que sí ya no quiere producir son como unas dos hectáreas a causa de los escurrimientos que se derramaron”, dijo.

Además, negó que el escurrimiento de lixiviados cese con la construcción de la cuarta celda, ya que, el líquido seguirá acumulado en la zona, en lugar de hacer una zanja para que se desvíen hacia la celda.