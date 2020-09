Sin casos de dengue o zica en Salamanca

Salamanca Gto .- La Jurisdicción Sanitaria V continúa con los trabajos para prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por vectores como Dengue, Zika y Chicungunya.

El director de esta Jurisdicción Sanitaria, Juan Jesús Martínez García informó que desde hace cinco años llevan de manera intensiva trabajos para prevenir estas enfermedades, señaló que de los seis municipios pertenecientes a la institución solo en aquellos que colindan con Michoacán como son Uriangato y Moroleón se han presentado casos de dengue clásico o no grave.

“Hasta el día de hoy hemos detectados 15 casos estudiados de los cuales tenemos dos casos positivos en Moroleón y un positivo en Uriangato, ellos son casos importados, es decir de gente que viaja todos los días hacia estos municipios y que ha contraído la enfermedad”.

Por su parte en Salamanca se acaba de concluir la segunda parte del ciclo de rociado y hasta el momento no se ha detectado la presencia como tal del mosco transmisor circulante mas allá de la que se registro el año pasado, que fue muy baja.

“Por ahora hemos detectado no más de cinco hembras por cada ovitrampa y no encontramos a ninguna de ellas con la infección en sangre, pero seguiremos trabajando de manera intensiva lo importante es detectar a tiempo y no bajar la guardia “finalizó.