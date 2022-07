Sin avances auditorias a pasadas administraciones

Se han comenzado a conformar las mesas interinstitucionales entre la Auditoría Superior del Estado y la administración municipal, que analizarán las por irregularidades detectadas en proceso de entrega-recepción en por lo menos 65 compras, contrataciones e inconsistencias en contratos por 184 millones de pesos, informó el presidente municipal César Prieto.

“Se aprobó una auditoria integral a la administración pasada que ya se iniciaron los procesos (…) se están haciendo las mesas tuvimos la visita del presidente de la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato hace algunos días y ya se están iniciando las mesas de trabajo para poder revisar y hacer la auditoría en sí de esta administración pasada (…) son varios puntos que detecta la auditoria, que detecta el Congreso, donde hubo unos temas que se van a revisar por un monto superior a los 180 millones de pesos”, externó el edil.

En este mismo sentido, mandatario salmantino explicó que a través de este proceso se deberán sustanciar las irregularidades señaladas y en su momento determinarlas para fincar la responsabilidad en contra de quién resulte; aunado a ello, mencionó que el proceso de auditoría de la administración 2015-2018 sigue su curso aunque de manera lenta.

“Sabemos que este tipo de situaciones son lentas en todos los sentidos, tanto una como la otra esperemos que y también le pedimos a la autoridades competentes que realicen las acciones para poder conocer o determinar si hubo algún daño patrimonial y en su caso que se finque la responsabilidad a quienes hayan ocasionado este daño”, argumentó.

Derivado de ello se cuestionó al alcalde sobre los avances que registra la auditoria a la administración que encabezó Antonio Arredondo, de la que informó que a casi cuatro años de terminar no se cuenta con avance en el proceso; “no tenemos todavía un avance de eso, no es una auditoría integral, únicamente a la administración pasada es una auditoría integral, la otra se hizo una auditoría de unos puntos en especifico, ya algunas situaciones ya están en el Ministerio Público, ya están haciéndose las investigaciones y obviamente en su oportunidad se dará un juicio que finque o no responsabilidades”.

En conclusión César Prieto refirió que estas dos administraciones tendrán que comparecer ante las autoridades correspondientes, por lo que de parte de su gobierno se estará al pendiente de la información que se requiera para el desarrollo del procedimiento, para que los ciudadanos conozcan lo más pronto posible que fue lo que paso en estas administraciones”, concluyó.