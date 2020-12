Sin avance reactivación de Plan Salamanca en dos años

Desde hace un par de años, en noviembre de 2018 concluyó el periodo que iniciaron los tres niveles de gobierno para atender remediar el tema de pasivos ambientales en la localidad, sin embargo la problemática prevalece ante la falta de atención de parte de las instancias involucradas, por lo que diferentes asociaciones civiles en materia ambiental, esperan una mayor apertura de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para concretar la remediación de pasivos ambientales.

Luego del retiro de más de siete mil barriles con residuos tóxicos del área de Tekchem y sólo el 10% de los lodos vertidos por la antigua empresa QUIDESA al cerro de la Cruz, Miguel Ángel Granados Baeza presidente de la Asociación Ambiental Valle del Lerma, A.C., señaló no se ha presentado mayor avance de la colocación de la barda perimetral, que fue dañada en reiteradas ocasiones por el saqueo de fierro en Tekchem situación que puso en riesgo la vida de los saqueadores, como del personal de recicladora donde se vendió este material, principalmente varillas y tramos de tubería, que se encontraban en la antigua empresa de fertilizantes.

“Con nosotros no hay comunicación, ni un acercamiento para atender los temas en materia ambiental, lo que hemos esperado desde hace años es que el consejo consultivo ambiental se convierta en un puente entre la sociedad civil y las autoridades, no tenemos mucha información al respecto, pero esperamos se cumplan las normas ambientales, no estamos pidiendo nada fuera de lo común sólo que se cumplan con las normas y se mantenga informada a la ciudadanía”, señaló el ambientalista.