Sin avance denuncia por maltrato animal en contra de perrita

Argelia Ramírez Villafaña, representante de Salmantinos Unidos por el Respeto y Bienestar Animal (SURBA), señaló que el proceso de la denuncia por maltrato animal en contra de quien resulte responsable que se interpuso desde el pasado 14 de junio, por presuntos actos de Zoofilia en la vía pública, se mantiene sin avance por parte del Ministerio Público y lo único que se sabe es que la perrita ya fue adoptada.

“Fui el día de ayer (lunes), pero me desesperé porque están bien lentos, no entienden la gravedad del asunto, entiendo que hay mucho trabajo en el ministerio público, pero hay prioridades, este tipo anda suelto y apenas están viendo a qué horas se les regresa el video, se trata de un proceso muy complejo a los Ministerios Públicos se mandó una memoria USB con los agentes de investigación, además hay otra denuncia realizada por la sobrina del presunto agresor, la cual se interpuso en el sentido de acoso , debido a que esta persona tiene antecedentes como exhibicionista, pero al interponerse en otra agencia de investigación , pero no se está tomando en cuenta” dijo.

La representante de SURBA, dio a conocer que ya fue presentado el dictamen del médico Fidel Arturo Ramírez Vargas, quien también funge como encargado del Centro de Control Canino, en donde se señala que la perrita que sufrió este tipo de agresiones presentaba inflamación de vulva, irritación de esfínter y presentaba señales de victimización de un abuso, además de infecciones que la pusieron al borde de la muerte, afortunadamente lograron salvarla.

“La perrita ya la dieron en adopción a la persona que la cuidaba, ya está persona entregó el video completo y es lo único que hay, además de la declaración de la sobrina y el parte médico, sin embargo, el tipo sigue allá afuera”, explicó.

Fue el pasado 13 de junio, cuando a través de redes sociales se difundieron un par de imágenes provenientes de una cámara de seguridad, en donde se visualizó a un hombre atentando en contra de una perrita, hecho que se viralizó y provocó el repudió de la población salmantina en contra del presunto agresor.