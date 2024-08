Sin afectaciones a ciudadanos por las tres precontingencias que se presentaron en Salamanca

Tras haberse registrado una mala calidad del aire en Salamanca, la Jurisdicción Sanitaria V fortaleció los trabajos de mediciones de las partículas contaminantes a las primeras horas del día, además de las actualizaciones cada dos horas, aplicando un mecanismo de actuación a través del plan Salamanca y del comité conformado para este tipo de eventos de precontingencia.

“En las últimas tres vulnerabilidades o alertas, no hemos tenido ninguna atención relacionada con ello,esto puede ser bueno para unos y malo para otros, por los que estamos aquí todo el tiempo aquí. Si bien habemos gente que ya tenemos mucho tiempo aquí ya tenemos una adaptación, no significa un daño a la salud, sino que es esto algo que realiza el organismo en todo sentido, como nos pasaría si viajáramos a otro lado, pero también es cierto que además de estas pruebas, tenemos colaboración Smaot, Secretaría de Salud y Universidad de Guanajuato en donde sabemos bien todos y lo hemos planteado en que este tipo de exposiciones a Dióxido de Azufre o PM10, nos llevan a problemas crónicos y esto quiere decir que necesitamos muchos, en donde no hemos tenido evidencia que nos permita definir en qué tiempo sucede esto”, indicó Juan Jesús Martínez García, jefe de la Jurisdicción Sanitaria V.

Martínez García comentó que tras un trabajo en conjunto por parte de la Secretaría de Salud de Guanajuato, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial y la Universidad de Guanajuato, son para emitir las recomendaciones para saber el riesgo que se genera en la ciudadanía.

“Nosotros estamos al pendiente de las mediciones, comunicación constante y permanente con la dependencia municipal y estatal y que de inmediato en que esto sucede nosotros nos comunicamos y a través del área de epidemiología tenemos un reporte en cada cambio de turno en los hospitales, Caises, UMAPS y en las clínicas familiares de la región para saber cuántas atenciones tuvimos relacionadas con ello; afortunadamente o desafortunadamente, los salmantinos ya estamos acostumbrados y cuando sentimos una molestia presentamos un aumento por encima de lo que tenemos adaptado nuestro organismo por un exceso en las partículas PM10 o de Dióxido de Azufre”, señaló.

Por último, el jefe Jurisdiccional indicó que “en esta jurisdicción más allá de disolverse o suspenderse, son más intensas y permanentes, tenemos una comunicación prácticamente día a día con la Smaot, tenemos la mediciones al primer momento de la mañana y vamos teniendo una actualización cada dos horas pero si alguna duda tenemos tenemos la facilidad de la aplicación y página web para tener esto; se nos reporta por parte de Smaot, a través del Plan Salamanca y del comité que se tiene para este tipo de efectos donde está Pemex, CFE, agencias de seguridad de emisiones, Smaot y todas las dependencias sobre todo el municipio, porque no tenemos que olvidar que aunque somos instituciones federales y estatales son las municipales quienes de acuerdo a la ley orgánica Municipal de los Municipios del Estado de Guanajuato tienen la batuta en este sentido; como lo han manifestado los diversos secretarios se han hecho las denuncias correspondientes cuando han salido de lo permisible de acuerdo a la ley estatal en esta materia”.