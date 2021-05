Sin acuerdo municipio y personal de limpia

Personal de limpia subcontratado por la empresa Assistant Roquette que bloqueó el camino al relleno sanitario este martes en protesta por la recisión de contrato, se reunió con autoridades municipales, sin embargo no se llegó a un acuerdo, manifestó Mario Espino, encargado de los camiones recolectores en Salamanca.

“Ellos están adjudicando un contrato a una empresa particular de otra ciudad y no invitaron a los pequeños proveedores que somos los que realmente estábamos haciendo el servicio de limpia. Nosotros no tuvimos ninguna problemática ambiental como la que está sucediendo ahora y que es lo que ellos nos argumentan”.

Mario Espino se reunirá nuevamente este jueves a las doce del día con autoridades municipales.

DeVivaVoz...

“Nosotros sólo queremos que nos devuelvan el trabajo, somos gente de trabajo que andamos en el camión a diario trabajando”

Mario Espino | Microempresario

Explicó que un promedio de 40 personas salmantinas perdieron el trabajo debido a la adjudicación de contrato a otra empresa para la recolección de basura, esto sin contar a las familias que hay detrás de ellos, por lo que buscan ser contratados nuevamente.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Aplicarán segunda dosis este sábado a mayores de 60 años

“Nosotros sabemos todo, las colonias, los recorridos, entradas y salidas, cosa que la nueva empresa no y las personas que vienen de fuera tampoco, nosotros tenemos los camiones parados y en máximo cinco horas podemos sacar el trabajo, pero no se nos está tomando en cuenta, ni el lado humano porque estamos viendo por nuestro trabajo”.

Mario Espino señaló que su futuro como microempresario es incierto, pues tiene sueldos caídos y demandas de los empleados que perdieron el trabajo de la noche a la mañana.

Refirió que este jueves se reunirá nuevamente a las doce del día con autoridades municipales con la esperanza que restituyan el empleo de los 40 empleados que quedaron en desamparo.