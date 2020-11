Siguen tirando basura en vía pública

A pesar de que recién se implementaron sanciones para quien tire basura en las calles, aún hay ciudadanos que continúan dejando bolsas en lotes baldíos o en las avenidas de la ciudad.

El pasado 14 de este mes en curso, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Medio Ambiente, dio el arranque del programa “Mi Salamanca Limpio” para concientizar a la ciudadanía sobre este problema de contaminación en el municipio. Cabe destacar que se aprobaron multas que son desde 474 pesos hasta tres mil 475 pesos.

Por baldíos, calles y avenidas de la ciudad siguen siendo lugar en donde la gente va y deposita su basura, a pesar de no ser ruta del carro recolector de basura.

La señora, Rosy Vargas, vecina del fraccionamiento Ciudad Bajío, comentó para este medio que ella no ve que se haga algo respecto a esta problemática, debido a que ella cada mañana barre el frente de su casa, deposita la basura en una bolsa especial y espera a la llegada del recolector, mas sin embargo hay vecinos, ya sea en carro o a pie, que sólo la avientan o la dejan a un lado de su hogar.

Pese a programa “Mi Salamanca Limpio” se sigue tirando basura en las calles.

“Yo no pagaré ninguna multa en caso de que un día me quieran sancionar, por algo que yo no he hecho, además no veo quien venga a checar quien cumple o quien no cumple”, dijo la entrevistada que también sugirió que se multe a quien tira demasiada agua.