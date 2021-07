Siguen sin levantar basura del río Lerma

El representante de la Asociación Civil Blancos Salmantinos y Mas… Juan Manuel Díaz pide ayuda para poder levantar las bolsas de basura que han recolectado al estar limpiando la ladera del río Lerma.

A casi ocho días de la recolección de basura que se hizo por parte de la organización civil y de un grupo de personas, las bolsas que se dejaron a un costado del río aun no han sido retiradas pues Juan Manuel no cuenta con los medios para hacerlo y los camiones de limpia no se las han querido llevar.





Blancos Salmantinos y + retiró la basura del río hace ya casi ocho días y las bolsas no han podido ser llevadas al lugar que corresponde.





Juan Manuel comentó que la basura está desde el domingo pasado más la que se ha estado acumulando, “todos los días he venido a seguir limpiando pues este trabajo de sanar el río es de todos los días y la basura la sigo acumulando, por eso espero que las autoridades me echen la mano y venga por ella yo he hablado pero no han dado alguna respuesta.”

Además el representante de la asociación volvió a ser una invitación a la población y autoridades que deseen sumar a seguir saneando el río a que este próximo domingo cuatro de julio lo acompañen para continuar con esta ardua tarea que ha hecho desde el inicio del año.





Sigue invitando a la población a sumarse al saneamiento del río Lerma este próximo domingo cuatro de julio.





El ciudadano Juan Manuel expreso, “de verdad hago un llamado una vez más a toda la gente que desee venir a ayudarme este próximo domingo aun constado del puente de la calle Cazadora y seguir limpiando el río, pues esta tarea no es nada fácil y no es de un solo día al mes es de ser constantes, y solo le pido a la gente que se consiente y ya no tire mas basura en las zonas que vamos limpiando.”