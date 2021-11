Siguen los robos a coches en la zona centro

Habitantes de la zona centro señalaron que los robos de auto estéreos, baterías y autopartes siguen ya que anteriormente en su mayoría este tipo de atracos se perpetraba durante las noches o madrugada, ahora se realizan a cualquier hora del día.

Los robos son más frecuentes en la madrugada.

De acuerdo algunos afectados de poco llegan a servir medidas de seguridad como alarmas o cadenas para el caso de reforzar los cofres e incluso soldar las baterías, ya que los ladrones se las ingenian para llevar a cabo su cometido.

“Se puede decir que yo ya soy cliente, me han robado la batería dos veces en menos de un mes, la primera vez no la traía asegurada con nada, ni el cofre, ya cuando me la volaron le puse una cadena al cofre, pero igual la tronaron han de traer una barra para hacer palanca, pues a un vecino le hizo una especie de cajita de solera y se la robaron también, ya los vecinos no sabemos qué hacer al respecto, los van en aumento y no se ve que se haga en cuanto a la vigilancia”, argumento Gabriel Domínguez.

Incluso algunos de los afectados no lo han sido por blanco de robos, sino por vandalismo como en el caso de Juan Ramos a quien le destrozaron los cables de las bujías, al no encontrarle su batería pues él se la quita a su unidad por las noches.

“Ni yo me salve, le quito la batería diario en la noche a mi coche y en la mañana se la pongo para que no me la roben, peo me fue peor creo me arrancaron los cables de las bujías y me trozaron la manguera del radiador y pues es algo muy frustrante que te pase esto”.

De acuerdo a los denunciantes, esto se está volviendo más común, se dejó de hacer por un tiempo, pero de nueva cuenta comienzan a realizarse este tipo de actos, en calles del centro, calles solas, calles inclusive de avenidas transitadas.