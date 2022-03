Siguen los operativos en Jaral para prevenir accidentes

Jaral del Progreso, Gto.- Con la finalidad de prevenir accidentes en las comunidades y colonias del municipio continúan los operativos que realizan los elementos de vialidad en coordinación con los policías preventivos informó el director de seguridad pública municipal Benito Garrido Villa por lo que hasta este mes habían infraccionado a un promedio de 348 personas.

Por parte de personal de Vialidad de la dirección de Seguridad Pública, se estarán implementando operativos de vialidad en distintos puntos de la cabecera municipal para que los conductores cumplan con el reglamento de vialidad.

Parte de los aspectos que se revisaran son el no llevar el cinturón de seguridad, observar que no vayan hablando por teléfono o enviando mensajes, que cuenten con placas, que cuente con sus documentos en regla y no conducir en estado inconveniente.

En el caso de los motociclistas, se revisará si no llevan el equipo de seguridad correspondiente o no cuentan con placa; en el mayor de los casos, los motociclistas normalmente incumplen el reglamento no llevando ningún documento, el uso de casco los tripulantes, no exceder el número de ocupantes y la licencia para el uso de motocicleta.

Indicó que es muy importante que tanto los automovilistas como los motociclistas respeten el Reglamento por lo que los motociclistas deben de traer su casco para evitar alguna lesión en su cabeza ya que al caerse se pueden dañar diferentes partes de su cuerpo, por lo que deben de acatar las recomendaciones de las autoridades y evitar accidentes al circular por el municipio.

En lo que se refiere a los automovilistas les piden que traigan la tarjeta de circulación, su licencia de manejo vigente y también los elementos que participan en los operativos se fijan en el número de serie de los automóviles para ver si sus unidades no tienen reporte de robo.

Local Aplicaran opertivos mochila en planteles del medio superior

Garrido Villa manifestó que los operativos los realizan de manera sorpresiva en la mañana o en la tarde y los fines de semana también en diferentes puntos del municipio. Por lo cual dijo que tanto los elementos de seguridad pública como tránsito están capacitados para participar en los operativos y aplicar el reglamento de vialidad.

De esta manera buscan prevenir accidentes tanto en la zona urbana como en las comunidades por medio de la prevención y de los operativos que llevan a cabo.

Por lo anterior, también se les recomienda a los conductores verificar el estado físico de los vehículos que respeten los señalamientos, no traer vidrios polarizados, fomentar el uso de cinturón de seguridad, lo cual es muy importante para evitar multas y lo más importante accidentes.