Siguen las renuncias en Morena para unirse al PAN

León, Gto. Eduardo López Mares, dirigente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), anunció la integración de más morenistas a las filas panistas, pues señalaron un desencanto con el partido al que alguna vez apoyaron, por lo que decidieron sumarse para evitar su llegada al estado.

Militantes de Morena de San José Iturbide, Silao y Santiago Maravatío anunciaron su llegada al Partido Acción Nacional, con la convicción firme de trabajar en el mejor proyecto para sus municipios.

Así lo dio a conocer en rueda de prensa el presidente del PAN Guanajuato, Eduardo López Mares, quien reconoció la valentía de las y los liderazgos para actuar y poner en primer lugar el bienestar para sus familias.

“Ciudadanas y ciudadanos valientes como las que tenemos hoy son el claro ejemplo de la suma de voluntades para un bien común, para heredar a las nuevas generaciones un sistema de igualdades, así como gobiernos justos y honestos que les den las herramientas necesarias para una vida plena”, expresó el dirigente estatal.

A su vez, Eduardo López Mares explicó que las y los nuevos integrantes llegan al panismo más grande de México, derivado del hartazgo por los engaños, abandono y omisiones por parte de instituciones políticas como Morena y el Partido del Trabajo.

“Están cansados y cansadas de que les mientan en la cara y los llenen de propuestas vacías sin pies ni cabeza”, indicó Eduardo López.

Guadalupe Hernández fue una de esas personas que estuvieron en Morena y renunciaron para irse al PAN. Contó que simpatizó con el movimiento obradorista por más de 18 años e incluso se unió al partido desde ese tiempo.

“Mi unión a las filas de Morena fue por convicción, con la intención de cambiar el rumbo de Silao, creíamos en un proyecto transformador que se cayó a pedazos con Carlos García (…) Hoy me sumo a un proyecto con visión del que estoy dispuesta a aprender y a sumar”, precisó Guadalupe Hernández.

Por otro lado, Juana Vázquez, quien perteneció antes al Partido del Trabajo, también se sumó al PAN, pues dijo que este partido ha logrado crear un proyecto que suma a todas las voces.

Juana Vázquez compartió su experiencia personal de cómo el ahora candidato de Morena a la relección en Silao, Carlos García, y su fallida administración desecharon su trabajo y los sueños y esperanzas de su familia.

“Acababa de enviudar por Covid y Carlos García envió patrullas a que me sacaran de donde estaba en mi sitio de trabajo (…) Cuando yo fui a pedir un apoyo, Carlos García me dijo que la presidencia municipal no era casa de beneficencia. Los vamos a sacar, vamos a sacar la basura, porque no nos sirven para nada”, afirmó la señora Juana Vázquez.

También se sumaron liderazgos en San José Iturbide, como José Luis Salazar Pérez, y del municipio Santiago Maravatío, quienes junto con miles de ex morenistas se integran al proyecto ganador, un verdadero proyecto en favor de todas las familias guanajuatenses.

Para finalizar, Eduardo López Mares señaló que estas adhesiones son muestra de que en Guanajuato Morena no va a entrar y los gobiernos que ya están infectados con ese virus se marcharán “con la cabeza abajo y por la puerta de atrás”.

A su vez, hizo un llamado a las y los espectadores diciéndoles que las puertas del PAN Guanajuato se mantienen abiertas para aquellas personas de bien que quieran sumarse a la defensa del estado y el rescate del país.