Siguen laborando ladrilleros a pesar de la contingencia en Jaral

JARAL DEL PROGRESO, Gto; Los ladrilleros de la localidad siguen trabajando pese a la cuarentena, desde que se iniciaron las medidas de sanidad en la localidad varios comercios siguen bajando su producción, sin embargo las ladrilleras que están en la entrada del municipio siguen originando su material de construcción.

“Pues no hemos tenido que descansar, ya que tenemos periodos de trabajo muy establecidos, porque cuando se está acabando el producto, prendemos los hornos y comenzamos a hacer ladrillos, y pues hasta el momento no nos ha pegado esta de la cuarentena” expreso Carlos Ramírez, ladrillero.

En el ramo de la construcción se siguen realizando trabajos ya sean pequeños p grandes, pues en las colonias del municipio se siguen viendo construcciones o ampliaciones de casas que usan como materia prima el ladrillo, sin embargo es incierto cuanto dure esta alerta de salud, y con ello si se pueda seguir trabajando normalmente en estas construcciones.

“Esperamos que no dure tanto esto del coronavirus, pues hasta ahora no nos ha pegado por que seguirnos vendiendo los ladrillos pero no sabemos cuánto tiempo dure, hasta ahora estamos estables, pero si se alarga el periodo de cuarentena lógicamente que si nos va a afectar” comento Carlos.

Pese a que se quiera tener las medias de salud que están establecidas los obreros que fabrican este material no pueden del todo aplicarlas, pues la arcilla con la que se elaboran los ladrillos, no les permite estar limpios de las manos, sin embargo si procuran aplicar las reglas de salud constantemente.